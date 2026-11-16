ASV Hamm-Westfalen: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Erpressung

Der Zweitliga-Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen steht unter Druck: Die Dortmunder Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Erpressung. Hausdurchsuchungen bei drei Klubvertretern sind erfolgt.

Die Dortmunder Staatsanwaltschaft hat ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen den Zweitliga-Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen und mehrere Personen im Umfeld des Klubs eingeleitet. Der zentrale Vorwurf lautet auf versuchte Erpressung. Im Mittelpunkt des Verfahrens steht der slowenische Profi-Gaspar Horvat, der im August 2025 einen Vertrag beim Drittligisten ASV Hamm-Westfalen bis zum 30. Juni 2027 unterzeichnet hatte. Diese Entwicklung stellt eine der schwerwiegendsten Anwürfe in der jüngeren Geschichte des Vereins dar und führt nun zu direkten rechtlichen Konsequenzen für die Geschäftsführung.

Staatsanwaltschaft bestätigt Ermittlungen gegen Spieler und Klub

Die Existenz des Verfahrens wurde von Henner Kruse, Pressesprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft, gegenüber dem Boulevardmedium BILD offiziell bestätigt. Der Sprecher erklärte präzise, dass ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Erpressung eingeleitet wurde. Dieser offizielle Status hat unmittelbare praktische Folgen für den Sportbetrieb und die öffentliche Wahrnehmung des Klubs. Am vergangenen Donnerstagmorgen führte die Ermittlungsbehörde daraufhin Hausdurchsuchungen bei drei handelnden Personen des Klubs durch. Bei diesen Aktionen sollen auch mobile Endgeräte beschlagnahmt worden sein, um Beweismittel für das Verfahren zu sichern.

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Horvat klagt über Drohungen und vorzeitigen Vertragsende

Der 28-jährige Rückraumspieler Gasper Horvat hatte vor wenigen Wochen direkt bei der Polizei Anzeige gegen den ASV Hamm-Westfalen erstattet. Der Kern der Anschuldigung dreht sich um die Umstände, wie sich der Klub angeblich von dem Profi trennen wollte. Horvat befand sich zu diesem Zeitpunkt nach einer Verletzung in der Rehabilitation und war nicht für den aktiven Spielbetrieb verfügbar. Laut seiner Darstellung wurde er von zwei Vertretern des Clubs zu einem Gespräch gebeten, in dem ihm eine Auflösungsvereinbarung vorgelegt wurde.

Horvat behauptet weiterhin, dass mit der Unterzeichnung der Vertragsauflösung eine massive Drohung verknüpft war. Ihm wurde angeblich mitgeteilt, dass bei einer Weigerung dafür gesorgt werden würde, dass ihm am darauffolgenden Tag in der Halle beide Beine gebrochen würden. Diese extremen Worte sollen den Grund für die Eskalation und die daraufhin folgende Strafanzeige des Spielers gebildet haben. Die Darstellung des Athleten deutet auf einen organisierten Versuch hin, den Vertrag durch Nötigung aufzulösen, was strafrechtliche Relevanz hat.

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Vereinsführung weigert sich wegen Schweigepflicht zu kommentieren

Als Reaktion auf die öffentlichen Medienberichte zum Vorwurf der versuchten Erpressung hat sich die Vereinsführung des ASV Hamm-Westfalen bewusst zurückgehalten. Das Management verwies darauf, dass es die Rechtsanwaltskanzlei Cramer, Wegener, Hecker, Dr. Cramer aus Soest mit der Wahrung seiner Interessen beauftragt hat. Diese rechtliche Absicherung dient dazu, den Klub während der laufenden Prozesse vor unbedachten Äußerungen zu schützen.

Da es sich aktuell um ein schwebendes Verfahren handelt, erklärte der Klub, dass er sich vorerst nicht öffentlich zu den Vorwürfen äußern wird. Die Strategie der Vereinsführung basiert strikt auf dem Grundsatz, dass jede Kommunikation die laufenden Ermittlungen der Dortmunder Staatsanwaltschaft nicht beeinflussen darf. Die Kanzlei aus Soest wird nun die Interessen des Clubs im Rahmen der strafrechtlichen Auseinandersetzung mit dem Spieler Gasper Horvat vertreten. Die Öffentlichkeit muss abwarten, wie die Beweislage und die weiteren Schritte der Staatsanwaltschaft die Zukunft des Aufsteigers beeinflussen werden.