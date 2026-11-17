Der ASV Hamm-Westfalen reagiert auf die Anzeige des Spielers Gasper Horvat. Der Verein stellt klar, dass Bedrohungen inakzeptabel sind, betont aber die Unschuldsvermutung im laufenden Ermittlungsverfahren.

Der 28-jährige slowenische Profihandballer Gasper Horvat hat gegen handelnde Personen des Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen formelle Anzeigen erstattet. Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat diese Entwicklung durch ihren Pressesprecher Henner Kruse bestätigt, was die Aufmerksamkeit im deutschen Handballsport auf sich gezogen hat. Der Verein aus dem Ruhrgebiet sieht sich nun gezwungen, öffentlich Stellung zu beziehen, um die Unruhen bei Fans, Partnern und Sponsoren zu beruhigen, die durch die ernsten Vorwürfe einer Bedrohung im Zusammenhang mit der Vertragsauflösung ausgelöst wurden.

Offizielle Reaktion des Vereins und interne Werte

Der ASV Hamm-Westfalen erklärt in einer Pressemitteilung, dass die geschilderten Vorwürfe sehr schwerwiegend sind und vom Verein äußerst ernst genommen werden. Die Vereinsführung unterstreicht kategorisch, dass Gewalt, Drohungen und Einschüchterung in den Rängen und im Trainingsalltag des ASV Hamm-Westfalen keinen Platz haben. Jeder Spieler und jede Mitarbeiterin hat nach der Darstellung des Clubs einen unantastbaren Anspruch auf einen sicheren, fairen und respektvollen Umgang, der die menschliche Würde aller Beteiligten wahrt.

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Rechtliche Situation und Ermittlungsverfahren

Da es sich um ein schwebendes Strafverfahren handelt, verzichtet der ASV Hamm-Westfalen derzeit auf detaillierte Aussagen zu den konkreten Inhalten der Anzeige. Die Klärung des Sachverhalts ist ausschließliche Aufgabe der laufenden Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Dortmund. Das Management des Zweitligisten weist darauf hin, dass das Ergebnis der Ermittlungen nicht vorweggenommen wird. Dies beinhaltet auch, dass keine vorzeitige Verurteilung der beschuldigten Personen erfolgt und der Spieler wegen seiner Anzeige nicht öffentlich angegriffen oder in seinen Beweggründen bewertet wird.

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Verpflichtung zur Schweigepflicht und Persönlichkeitsrechte

Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten und zum Schutz der Integrität des laufenden Verfahrens äußert sich der ASV Hamm-Westfalen derzeit nicht zu einzelnen Gesprächsinhalten oder weiteren prozessualen Details. Die rechtliche Lage zwingt den Verein dazu, Informationen zurückhaltend zu teilen, um keine Beeinträchtigungen für die Ermittler oder die Rechte von Gasper Horvat und den angezeigten Personen zu riskieren. Diese restriktive Kommunikation dient dem Schutz beider Seiten im Rechtsstaat.

Auswirkungen auf den Sportbetrieb und kommende Spiele

Trotz der medialen Aufmerksamkeit muss der ASV Hamm-Westfalen den Sportbetrieb aufrecht erhalten. Der Verein hat für den Dienstagabend ab 19.30 Uhr ein Auswärtsspiel bei den Eulen Ludwigshafen angesetzt, das live bei Dyn übertragen wird. Die sportlichen Leistungen dürfen nicht durch die juristische Auseinandersetzung beeinträchtigt werden, was für alle Beteiligten eine besondere Herausforderung darstellt, während die Öffentlichkeit auf weitere offizielle Mitteilungen wartet, sobald diese rechtlich möglich sind.