AT&S treibt KI-bedingten Kapazitätsausbau voran und hebt Prognose an

Der österreichische Leiterplattenhersteller AT&S erweitert seine Produktion in Malaysia und sichert sich Vereinbarungen mit AMD und einem weiteren Technologieunternehmen. Die erhöhte Nachfrage nach KI-Infrastruktur und fortschrittlichen Packaging-Technologien treibt den Ausbau voran.

Der österreichische Leiterplattenhersteller AT&S treibt den Ausbau seiner Kapazitäten für High-End-IC-Substrate in Malaysia voran. Angetrieben wird diese Expansion durch die anhaltend starke globale Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) und High-Performance Computing (HPC).

Am 13. Juni 2026 gab das Unternehmen strategische Entscheidungen für sein Werk im malaysischen Kulim bekannt. Im Kern geht es um die Erweiterung der Produktionskapazitäten für hochkomplexe IC-Substrate, die für KI-Chips und fortschrittliche Packaging-Technologien unverzichtbar sind. Diese Komponenten sind essenziell, um die Rechenleistung moderner KI-Systeme zu ermöglichen und gleichzeitig Energieeffizienz und Miniaturisierung voranzutreiben.

AT&S reagiert damit auf die rasant steigende Nachfrage aus der Halbleiterindustrie, die durch den Boom generativer KI und den Ausbau von Rechenzentren weltweit befeuert wird. Besonders bemerkenswert ist, dass AT&S bereits konkrete Vereinbarungen mit dem Halbleiterriesen AMD und einem weiteren, namentlich noch nicht genannten Technologieunternehmen abschließen konnte. Diese Partnerschaften bilden die Grundlage für die Nutzung sowohl der bestehenden Anlage als auch des bisher ungenutzten Gebäudes des zweiten Werks in Kulim.

Die strategische Bindung an führende Chip-Entwickler sichert AT&S eine verlässliche Auslastung der neuen Fertigungslinien und unterstreicht die technologische Exzellenz des österreichischen Konzerns. Die Investitionen in Malaysia sind Teil einer langfristigen Strategie, um die Abhängigkeit von einzelnen Standorten zu reduzieren und die globale Lieferkette zu diversifizieren. Insbesondere der Fokus auf KI-relevante Produkte dürfte AT&S in den kommenden Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum bescheren.

Die angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 zeigt Investoren die geplante Entwicklung des Unternehmens im Markt für Künstliche Intelligenz auf. AT&S erwartet eine deutliche Umsatzsteigerung und verbesserte Margen, sobald die neuen Kapazitäten vollständig in Betrieb sind. Angesichts der dynamischen Marktentwicklung im KI-Sektor und der starken Positionierung von AT&S als Lieferant für hochwertige IC-Substrate erscheint diese Prognose realistisch. Analysten sehen in dem Schritt einen wichtigen Meilenstein, um von der fortschreitenden Digitalisierung und dem KI-Trend zu profitieren.

Die enge Zusammenarbeit mit AMD, einem der führenden Anbieter von KI-Prozessoren, bietet zudem zusätzliches Potenzial für künftige Aufträge und Technologiepartnerschaften. AT&S positioniert sich damit als einer der Schlüsselakteure in der Wertschöpfungskette der KI-Industrie und stärkt seine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber asiatischen Mitbewerbern. Die Expansion in Malaysia ist nicht nur ein klares Bekenntnis zum Standort, sondern auch ein Signal an den Kapitalmarkt, dass AT&S bereit ist, in die Zukunft zu investieren und von den Megatrends Künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechnen zu profitieren





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