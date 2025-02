ATEEZ-Konzert in Köln: Fans übernachten vor der Lanxess-Arena

Die südkoreanische Boygroup ATEEZ begeistert Fans in Köln mit einem ausverkauften Konzert in der Lanxess-Arena. Fans warten bereits seit über 24 Stunden vor der Halle, um einen guten Platz vor der Bühne zu ergattern.

Das Konzert der südkoreanischen Boygroup ATEEZ in der Lanxess-Arena sorgt für großen Fan-Auflauf . Schon am Montag (10. Februar 2025) haben sich Hunderte Fans zum Übernachten vor der Halle eingefunden. ATEEZ , kurz für „A TEEnager Z“, ist eine achtköpfige südkoreanische Gruppe, die seit ihrem Debüt im Oktober 2018 die Welt erobert. Die Gruppe dominierte 2024 die globalen Bühnen und überzeugte auf Festivals wie dem Coachella. Ihr zweites Studioalbum „The World EP.

FIN: WILL“ debütierte auf Platz eins der Billboard 200 und hielt sich sechs Wochen in den Charts. Die „Towards the Light: Will to Power“-Europatournee begann Mitte Januar in Frankreich. In der Lanxess-Arena steht nun der erste Deutschland-Termin an und elektrisiert die Fans. Auch wenn sich die Türen zur Arena erst am Dienstag um 17.30 Uhr öffnen, warten die Anhängerinnen und Anhänger schon jetzt im Nieselregen bei eisigen Temperaturen, um einen besonders guten Platz vor der Bühne zu ergattern. Der Hype um die K-Pop-Boygroup überraschte auch die Arena-Verantwortlichen. Binnen drei Stunden war die Halle komplett ausverkauft. Kurzfristig sind aber noch einmal ein paar Premium-Tickets über den Kartenshop der Arena verfügbar. Um die Vorfreude auf die Konzerte zu steigern, wurde im Marriott-Hotel in der Johannisstraße ein spezieller Pop-up-Store eingerichtet, der auch für Fans ohne Tickets zugänglich ist. Dort können die sogenannten „ATINYs“ (so nennen sich die Fans von ATEEZ) Merchandise erwerben, besondere Aktionen erleben und sich mit Gleichgesinnten austauschen. Auch an der Lanxess-Arena steht schon der Merchandise-Truck. Für die Fans, die über 24 Stunden auf den Einlass warten, wurden zudem zahlreiche Toiletten-Häuschen aufgestellt





express24 / 🏆 16. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

ATEEZ K-Pop Konzert Köln Lanxess-Arena Fan-Auflauf ATEEZ-Fans

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

ATEEZ-Konzert in Köln: Fans campen schon tagelang vor der Lanxess-ArenaDer K-Pop-Hype um die südkoreanische Boygroup ATEEZ tobt in Köln. Bereits 24 Stunden vor dem Konzert am Dienstagabend haben sich Hunderte Fans vor der Lanxess-Arena eingefunden, um einen begehrten Platz in der ersten Reihe zu ergattern. Die Arena ist ausverkauft und auch ein Pop-Up-Store im Marriott-Hotel lockt die Fans an.

Weiterlesen »

Hamburg gegen Köln: HSV-Fans prügeln auf Köln-Anhänger, Frauen und Ältere einAugenscheinlich wahllos haben mutmaßlich HSV-Fans auf Anhänger des 1. FC Köln im Hamburger Stadtteil St. Pauli eingeprügelt. Die Polizei ermittelt.

Weiterlesen »

Von wegen ein letztes Mal: Musik-Star kündigt Konzert in Köln anMit 80 Jahren geht Musikstar Rod Stewart nochmal auf Tour, auch in Köln wird er auftreten. Dabei hatte er im 2024 ursprünglich sein „letztes Mal“ angekündigt.

Weiterlesen »

Nach Super-Bowl-Show: Kendrick Lamar Konzert in KölnUS-Superstar Kendrick Lamar kommt für ein Konzert nach Köln. Hier gibt es alle Infos zum Vorverkauf.

Weiterlesen »

Dynamo Dresden: Warum Köln-Trainer Janßen den Fans dankbar istWarum Viktoria Kölns Trainer Olaf Janßen den Fans von Dynamo Dresden dankbar ist.

Weiterlesen »

Massenschlägerei auf dem Hamburger Kiez: HSV-Fans und Köln-Anhänger liefern sich gewaltsamen KampfAuf dem Hamburger Kiez kam es am Abend des Tages zu einer schweren Schlägerei zwischen Fans des Hamburger SV und Anhängern des 1. FC Köln. Die Auseinandersetzung, die mit zahlreichen Verletzten und Sachbeschädigungen einherging, wurde von der Polizei mit großer Einsatzstärke unter Kontrolle gebracht.

Weiterlesen »