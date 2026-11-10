Äthiopische Wassermaus nach 100 Jahren wiederentdeckt

Die seit 1928 verschollene Äthiopische Wassermaus wurde im Yayu-Biosphärenreservat wiederentdeckt. Der seltene Fund zeigt das immense Artenpotential Äthiopiens und bestätigt den Schutzbedarf.

Die Äthiopische Wassermaus, die seit fast hundert Jahren als verschollen galt, wurde nun im Südwesten Äthiopiens wiederentdeckt. Die Art Nilopegamys plumbeus wurde Mitte Oktober im Yayu-Biosphärenreservat gesichtet. Dieser außergewöhnliche Fund wurde vom Naturschutzbund Deutschland initiiert und bestätigt, dass das Land noch unbekannte Biodiversität beherbergt.

Historische Einordnung der Entdeckung

Die wissenschaftliche Beschreibung dieser seltenen Nagetierart datiert zurück ins Jahr 1928. Zu diesem Zeitpunkt konnte der Nilopegamys plumbeus lediglich anhand eines einzigen Tierexemplars dokumentiert werden. Nach diesem historischen Fund blieben weitere Nachweise über Jahrzehnte hinweg völlig aus. Alle verfügbaren Informationen über die Biologie und das Vorkommen der Art basierten fast ausschließlich auf diesen wenigen Daten aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert.

Also read Knapp 100 Retter vor Ort: Sieben Verletzte nach Gas-Vorfall an Ölheizung

Eigenschaften des seltenten Nagetiers

Die wiederentdeckte Äthiopische Wassermaus besitzt breite Hinterfüße, die ihr das Schwimmen erleichtern. Ihr Fell ist dicht und wasserabweisend, was sie an den Lebensraum im Wasser anpasst. Die Färbung des Fells zeigt eine klare zweifarbige Struktur: Die Oberseite erscheint schiefer-schwarz, während die Unterseite weiß gefärbt ist. Diese spezifischen morphologischen Merkmale waren zuvor kaum untersucht.

Beteiligung der Forschungsinstitute

Mengistu Wale vom Ethiopian Biodiversity Institute war derjenige Wissenschaftler, der das Tier tatsächlich fangen konnte. Er betonte die Bedeutung des Fundes für die weitere Forschung. Wale erklärte, dass das Auffinden dieses Tieres beweise, wie viel Potenzial in den Wäldern und Gewässern Äthiopiens noch für die Wissenschaft verborgen liegt. Die Entdeckung unterstreicht die Notwendigkeit weiterer biologischer Erhebungen in der Region.

Advertisement

Schutzmaßnahmen und IUCN Einordnung

Die Weltnaturschutzunion IUCN führt die Äthiopische Wassermaus in ihrer Roten Liste als vom Aussterben bedroht. Die Einordnung erfolgte aufgrund des Umstands, dass es nach der Entdeckung in Yayu keine weiteren Nachweise mehr gab. Der Fundort lag hunderte Kilometer von Yayu entfernt, was die Isolation der Art verdeutlicht. Die Datenlage war lange Zeit so dünn, dass ein mögliches Aussterben für realistisch gehalten wurde.

Ziele des Nabu Projekts in Äthiopien

Katharina Kühnert leitet das Projekt im Yayu-Biosphärenreservat für den Naturschutzbund Deutschland. Sie verwies darauf, dass dieses Projekt auch dazu dient, zu verstehen, welche Maßnahmen notwendig sind, um die Art zu schützen. Das Team möchte herausfinden, wie der Lebensraum der Äthiopischen Wassermaus erhalten bleiben kann. Die Wiederentdeckung ist ein wichtiger Schritt für den Artenschutz in der Region.