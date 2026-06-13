Atlas Baumaschinen: Insolvenz und Übernahme - Gewerkschaft IG Metall warnt vor Standort-Schließungen

Die deutsche Traditionsfirma Atlas Baumaschinen ist in Insolvenz gegangen. Eine Übernahme durch die kanadische Firma Buhler Versatile bringt Hoffnung, aber die Gewerkschaft IG Metall warnt vor Standort-Schließungen.

Die deutsche Traditionsfirma Atlas Baumaschinen , Mobil- und Raupenbagger sowie Ladekrane, produziert seit mehr als 100 Jahren. Doch der Schock traf das Unternehmen, als es Insolvenz anmeldete und 400 Arbeitsplätze auf dem Spiel standen.

Eine Übernahme machte Hoffnung, aber jetzt warnt die Gewerkschaft IG Metall vor Standort-Schließungen. Auch andere Unternehmen der Atlas-Gruppe sind betroffen, wie die Atlas Spare Parts GmbH, Atlas FF, Atlas Group Services und Atlas Kompakt. Die Tochterfirma Atlas Cranes UK in Bradford, Großbritannien, ist jedoch kein Teil des Insolvenzverfahrens. Fachanwalt Hendrik Gittermann wurde als Sachwalter bestellt und gab sich positiv, was den Fortbestand des Unternehmens anging.

Er sagte damals, dass erste betriebswirtschaftliche Analysen positive Hinweise auf die Erfolgsaussichten einer Sanierung lieferten. Die Geschäfte des 1919 gegründeten Baumaschinen-Herstellers liefen wie gewohnt weiter.

Schließlich wurden alle betroffenen Teile der Unternehmensgruppe am 11. Juni durch die kanadische Firma Buhler Versatile aufgekauft. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Laut dem Fachportal bau.bi sind die Verträge bereits unterschrieben und warten nur noch auf behördliche Freigabe.

Auch ein Sanierungsplan ist Voraussetzung für die endgültige Kaufabwicklung. Allerdings scheint der Investor genau diesen Plan der Öffentlichkeit bislang zu verschweigen. So wurde beim Kauf der Atlas-Gruppe offenbar nur vereinbart, einen erheblichen Teil der Mitarbeiter zu übernehmen. Die Gewerkschaft IG Metall ist besorgt und fordert, dass sich das Unternehmen zukünftig dem Tarifvertrag anschließt.

Die Beschäftigten haben ein Recht darauf, zu wissen, wie es weitergeht. Die Gewerkschaft erwartet Transparenz, Respekt und echte Mitbestimmung. Nur gemeinsam kann der Neustart der Atlas-Gruppe gelingen





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