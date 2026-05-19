Atlas Salt plant Nordamerikas neue Salzmine

Atlas Salt, das sich aktuell an dem Great Atlantic Salt Project in Neufundland für Nordamerika einsetzt, plant die Eröffnung einer Großuntertage-Salzmine des Kontinents seit Jahrzehnten. Das Projekt sieht einen Nachsteuer-NPV8 von rund 920 Mio. CAD aus. Gleichzeitig hat Nordamerika hohe Importmengen von Salz, während bestehende Minen alt werden.

Eine potenziell neue Großmine in Nordamerika entwickelt Atlas Salt, das derzeit an den Great Atlantic Salt Project in Neufundland arbeitet. Dieses Unternehmen plant die erste neue Großuntertage- Salzmine des Kontinents seit Jahrzehnten zu errichten, in einem Industriebereich, der zunehmend mit strukturellen Versorgungsengpässen konfrontiert ist.

Über die aktuelle Entwicklung des Projekts, die wirtschaftliche Bewertung und die Marktposition im nordamerikanischen Salzsektor spricht CEO Nolan K. Peterson im Interview mit Goldinvest.de. Besonders spannend sind die aktualisierten Machbarkeitsdaten, die rund 920 Mio. CAD für das Great Atlantic Salt Project anführen, während der jährliche Straßensalzumsatz bei 4 Mio. Tonnen liegt.

Diese Investition könnte helfen, dem steigenden Salzmarkt gerecht zu werden, während bestehende Minen altern oder geschlossen werden. "Keine Goldinvest-News mehr verpassen! ", ist das Ende des Intexts





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