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Atlético de Madrid reagiert auf angebliches Transferangebot für Alvarez

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Atlético de Madrid reagiert auf angebliches Transferangebot für Alvarez
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📆30/05/2026 07:55:00
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Barcelona soll ein 100-Millionen-Euro-Angebot für den Spieler Alvarez abgegeben haben, was Atlético de Madrid scharf ablehnt. Die Madrilenen veröffentlichten auf X höhnische Posts, in denen sie um die Barça-Stars Pedri und Raphinha werben, und dementieren den Eingang eines solchen Angebots.

Atlético de Madrid wirft Barcelona eine Spott-Parade vor, nachdem Barcelona angeblich ein 100-Millionen-Euro-Angebot für den Spieler Alvarez abgegeben haben soll. Die Madrilenen veröffentlichten auf X höhnische Posts, in denen sie um die Barça-Stars Pedri und Raphinha werben, und dementieren den Eingang eines solchen Angebots.

Hintergrund ist eine angebliche Schmutzkampagne, die Atlético gegen einen seiner Spieler ausgesetzt gewesen sein soll. Die Abrechnung zwischen den beiden Vereinen ist ungewiss, aber es ist klar, dass es eine derart öffentliche Abrechnung mit einem anderen Verein bislang so nicht gegeben hat

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