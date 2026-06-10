Atletico Madrid lacht über Real Madrids Mega-Angebot für Julian Alvarez

Atletico Madrid hat auf das Mega-Angebot von Real Madrid für Julian Alvarez mit Hohn und Spott reagiert. War alles nur ein strategischer Schachzug? Real Madrid hat tatsächlich gehandelt und ein offizielles Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro abgegeben. Doch der Empfänger der Offerte war nicht der Erwartete. Atletico hat jedoch abgelehnt und macht sich über das Angebot lustig.

Atletico Madrid hat auf das Mega- Angebot von Real Madrid für Julian Alvarez mit Hohn und Spott reagiert. War alles nur ein strategischer Schachzug? Real Madrid hat tatsächlich gehandelt und ein offizielles Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro abgegeben.

Doch der Empfänger der Offerte war nicht der Erwartete.

'Real Madrid C. F. teilt mit, dass der Verein nach der heutigen Vorstandssitzung dem Club Atlético de Madrid ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für die Transferrechte des Spielers Julián Álvarez unterbreitet hat', heißt es in einem Statement des Klubs. Atletico hat jedoch abgelehnt.

'Nach Prüfung und Bewertung des Angebots hat der Club Atlético de Madrid das im Rahmen der guten Beziehungen zwischen beiden Vereinen unterbreitete Angebot gewürdigt und es unter Verweis auf die Ausstiegsklausel des Spielers abgelehnt', teilten die 'Königlichen' mit. Diese liegt bei 500 Millionen Euro. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, haben die Madrilenen nach der Absage noch kein neues Angebot für Alvarez vorgelegt. Die Verhandlungen seien vielmehr auf Eis gelegt.

Demnach würde Atletico darauf beharren, den 26-Jährigen nicht abgeben zu wollen. Darüber hinaus ist man bei den 'Colchoneros' offenbar der Ansicht, dass das Real-Angebot lediglich ein strategischer Schachzug gewesen wäre. Atletico machte sich im Nachhinein sogar über das Angebot lustig. Die Social-Media-Abteilung des Klubs reagierte auf 'X' mit Belustigung auf das Statement von Real - wie bereits vor wenigen Wochen, als das Barca-Interesse aufgekommen war.

Der Klub schrieb auf 'X': 'Offizielles Statement mit unseren Klärungen zum offiziellen Kommuniqué unserer Nachbarn. 1. Euer Video vom Papst wurde abgeschnitten, bevor er sagte, dass er auch ein Atleti-Fan sei. 2. Ihr habt vielleicht Höflichkeit mit Dankbarkeit verwechselt, aber nur um das klarzustellen: Wir danken euch für gar nichts.

' Und weiter: '3. Wir erwägen oder prüfen keinerlei Angebot für Julián. 4. Wie könnten wir uns nicht vertragen, wenn ihr uns sogar noch mehr zum Lachen bringt als der...





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