Atletico Madrid reagiert auf Barcelona-Angebot mit sarkastischen Social-Media-Posts

Atletico Madrid machte auf sich aufmerksam, als der Klub auf ein angebliches Angebot von Barcelona reagierte. Es ging um Interesse an Atletico-Stürmer Julian Alvarez. Der argentinische Weltmeister hat in Madrid noch einen Vertrag bis 2030.

Atletico Madrid machte nach der Saison mit ungewöhnlichen Social-Media-Posts auf sich aufmerksam. Der Klub reagierte sarkastisch auf ein angebliches Angebot von Barcelona . Es ging angeblich um Interesse an Atletico-Stürmer Julian Alvarez .

Mehrere Medien berichteten zuletzt, dass es sogar schon ein erstes Angebot gegeben haben soll. Ein Transfer scheint allerdings mit einer hohen Ablösesumme verbunden zu sein. Der argentinische Weltmeister hat in Madrid noch einen Vertrag bis 2030. Wirklich ernst kann das aber nicht genommen werden.

Ging es doch um Konzertkarten für Musiker Bad Bunny oder ein ABC-Abo im Gegenzug. Atletico Madrid schickte ein Fax an FC Barcelona mit einem Angebot für den Spielertransfer. Es ging um vier Eintrittskarten für das Bad-Bunny-Konzert von morgen, ein jährliches Abonnement für die ABC und eine Tüte mit Sonnenblumenkernen. Der Klub wartete gespannt auf die Antwort, um den Ankündigungs-Post vorzubereiten.

Für Mittelfeldstar Pedri folgte kurz darauf ein ähnlich bizarres Angebot. Atletico Madrid verbesserte das vorherige Angebot mit sechs Karten für das Konzert vom Sonntag. Das Triple wurde komplettiert von Flügelstürmer Raphinha. Der Spieler kommt für eine Saison auf Leihbasis, und im Gegenzug lassen Atletico Madrid Tom Ford und Smith ziehen, ohne Kaufoption. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann





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Atletico Madrid Barcelona Julian Alvarez Transfer Social-Media-Posts

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