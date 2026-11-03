Atlético Madrid und UEFA erlauben angesprühten Rasen im Champions-League-Finale 2027

Die UEFA bestätigt, dass der Rasen im Estadio Metropolitano zum Champions-League-Finale 2027 angesprüht wird. Dies ist laut Regeln erlaubt und stellt keine Spielbeeinflussung dar.

Die Vorbereitungen auf das Champions-League-Finale im Jahr 2027 zeigen bereits jetzt ungewöhnliche Details. Das Spiel findet im spanischen Estadio Metropolitano in Madrid statt. Dort wird der Naturrasen vor dem großen Finale grün angesprüht.

Dieser Umstand wurde von den deutschen Weltmeistern Benedikt Höwedes, Mats Hummels und Christoph Kramer bei einer Übertragung für den Sender Prime Video thematisiert. Höwedes wies seine Kollegen auf dieser großen Bühne explizit darauf hin, dass der Rasen angesprüht wird. Er warnte sie, dass ihre Schuhe nach dem Spiel grün werden könnten.

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Mats Hummels zeigte sich von dieser Information völlig überrascht. Er fragte nach, ob die Gastgeber hier vielleicht ein wenig schummeln. Christoph Kramer hingegen zeigte sich unbeeindruckt. Er betonte, dass es sich um echten Naturrasen handelt und das Grün in Ordnung ist. Er hatte das Gefühl, dass der Platz in einem guten Zustand ist.

Die UEFA genehmigt die optische Behandlung

Es handelt sich bei dem Ansprühen des Rasens keineswegs um einen Regelverstoß. Die UEFA schreibt in ihren Vorschriften vor, dass die Spielfläche grün, eben und regelkonform sein muss. Ein Verbot einer solchen optischen Behandlung existiert nicht. Die spanischen Veranstalter nutzen diesen Trick, um den Platz in ein optimales Licht zu rücken.

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Der FC Bayern München muss sich mit dieser Situation auseinandersetzen. Der deutsche Rekordmeister hofft darauf, im Estadio Metropolitano zum ersten Mal siegen zu können. Der Platz gilt als neuer Palast von Atlético Madrid. Die Stimmung dort ist für Gastmannschaften oft schwer zu meistern.

Die Geschichte der Begegnungen in Madrid

Bisher gab es nur eine einzige Partie des FC Bayern in diesem neuen Stadion. Diese Begegnung fand im Dezember 2020 während der Gruppenphase statt. Das Spiel endete unentschieden mit einem 1:1. Thomas Müller sicherte den Punktgewinn für die Münchner durch ein spätes Tor.

Das kommende Finale findet am 5. Juni 2027 statt. Es ist das Endspiel der Königsklasse des europäischen Fußballs. Die Zuschauer und die Teams können auf perfekte Bedingungen gespannt sein. Der künstlich erzeugte Grünanteil soll die Optik des Platzes verbessern.

Auswirkungen auf die Taktik und Spieler

Für die Spieler bedeutet die veränderte Oberfläche eine kleine Herausforderung. Die Schuhe können einfärben, was die Reinigung nach dem Spiel erschwert. Die Spielqualität wird dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Der Rasen bleibt technisch ein Naturrasen.

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Die UEFA hat diese Praxis offenbar geduldet oder sogar abgesegnet. Solange die Regeln zur Ebenheit und Konformität eingehalten werden, ist nichts dagegen einzuwenden. Die Veranstalter in Madrid nutzen jede Möglichkeit, um das Event zu perfektionieren. Das Estadio Metropolitano ist eine moderne Spielstätte.