Deutsche Raumfahrt- und Rüstungsfirma entwickeln Weltraumwaffe. Kooperation zielt auf schnelle terrestrische Ziele ab. Hintergrund sind Russlands Atomdrohungen und geopolitische Spannungen.

Die deutschen Unternehmen ATMOS Space Cargo aus Lichtenau in Baden-Württemberg und der Rüstungskonzern MBDA Deutschland haben eine strategische Kooperation angekündigt. Das gemeinsame Projekt unter dem Namen Precision Orbital Deep Strike, kurz PODS, soll die Entwicklung eines revolutionären Waffensystems im Weltraum vorantreiben. Ziel ist es, mit speziellen Kapseln Ziele auf der Erdoberfläche in Rekordzeit anzugreifen. Diese Initiative findet in einem geopolitischen Klima statt, in dem Geheimdienste explizit vor einer russischen Atomwaffe im Erdorbit warnen.

Technologie und Funktion des Orbitalsystems

Das Kernkonzept von PODS basiert auf der Nutzung einer niedrigen Erdumlaufbahn. In diesem Abstand kreisen die speziellen Kapseln mit einer Geschwindigkeit von rund 28.000 Kilometern pro Stunde um die Erde. Bei Bedarf treten diese Flugkörper wieder in die Erdatmosphäre ein. Anschließend steuern sie weit entfernte Ziele am Boden an. Die Entwickler versprechen eine Reaktionszeit von weniger als 60 Minuten für Militärschläge aus dem Orbit.

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Zur Erprobung der technologischen Machbarkeit führte ATMOS bereits am 21. April 2025 einen wichtigen Test durch. Dabei schickte das Unternehmen eine Testkapsel mit einer Falcon-9-Rakete des amerikanischen Herstellers SpaceX ins All. Der primäre Zweck dieses Fluges bestand darin, den Flugweg sowie die sichere Rückkehr der Kapsel in die Atmosphäre zu erproben. Diese Daten bilden die Grundlage für die weitere Forschung im Projekt PODS.

Russlands Sputnik-S Drohungen und Bedrohungslage

Die Pläne der deutschen Partner fallen in eine Zeit wachsender Bedrohung im Orbit. Nach Recherchen der Medien WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung soll Moskau den Satelliten Sputnik-S so präpariert haben, dass er einen Atomsprengkopf ins All tragen kann. Das Fluggerät soll derzeit im Großraum Moskau gelagert werden. Westliche Geheimdienste warnen, dass ein Start binnen 60 Tagen möglich sei.

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Die Einschätzungen der Sicherheitsbehörden gehen teils noch weiter. Das Weltraumkommando der Bundeswehr hält einen Start bereits im Dezember 2026 für möglich. Diese Bedrohungslage verstärkt den Druck auf westliche Nationen, ihre defensive Kapazität im Weltraum auszubauen. Die Gefahr nuklearer Explosionen im Orbit wird als existenziell für die globale Infrastruktur bewertet.

Geopolitische Reaktionen und Rechtliche Rahmenbedingungen

Russlands Botschaft in Berlin wies die Vorwürfe der westlichen Nachrichtendienste entschieden zurück. Laut offiziellen russischen Angaben dienen alle Aktivitäten im All rein friedlichen Zwecken. Dennoch wächst die Furcht vor den Konsequenzen eines Angriffs. Stephen Whiting, der Chef des US-Space-Commands, warnt, dass ein Atomschlag im All innerhalb von Stunden bis Tagen rund ein Drittel aller Satelliten in niedrigen Umlaufbahnen zerstören könnte.

Diese Zerstörung hätte katastrophale Folgen für die moderne Welt. Globale Navigationssysteme und Kommunikationsnetze wären unmittelbar gefährdet. In diesem Kontext kündigte Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Montag in Berlin an, das Bündnis richte seine Abwehr auch auf Gefahren aus dem All aus. Er betonte dabei: Wir werden immer dafür sorgen, dass wir jeden Zentimeter des Nato-Gebiets verteidigen.

Zukunftsszenarien und Rechtliche Hürden

Die Umsetzung des PODS-Projekts stößt jedoch auf rechtliche und finanzielle Hürden. Bis zum Jahr 2030, welches als Zielrahmen für die Verteidigungskapazitäten genannt wird, handelt es sich dabei noch um Zukunftsmusik. Nach Angaben der Berliner Zeitung handelt es sich bei dem aktuellen Stand um eine Machbarkeitsstudie. Ein staatlicher Entwicklungsauftrag liegt derzeit noch nicht vor.

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Ein wichtiger Faktor ist auch der Weltraumvertrag von 1967. Dieses internationale Abkommen verbietet den Einsatz von Atomwaffen im All. Konventionelle Waffen sind dort jedoch nicht grundsätzlich untersagt. Dies eröffnet theoretisch den Spielraum für Projekte wie PODS, auch wenn die politische Umsetzung komplex bleibt. Thomas Gottschild, Chef von MBDA Deutschland, erklärte die strategische Ausrichtung des Unternehmens.

Gottschild betonte, dass das Ziel darin bestehe, den Streitkräften eine hochinnovative, souveräne europäische Fähigkeit zur Verfügung zu stellen. Diese Aussage unterstreicht den Wunsch nach technologischer Unabhängigkeit und militärischer Souveränität innerhalb Europas. Die Kooperation zwischen ATMOS und MBDA Deutschland markiert damit einen signifikanten Schritt in Richtung eines eigenständigen deutschen Weltraumwaffensystems. Die weiteren Schritte hängen stark von der politischen Entscheidungsfindung und der rechtlichen Auslegung des Weltraumvertrags ab.