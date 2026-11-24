Schickt Moskau in Kürze einen Satelliten mit Atomsprengkopf ins All? Experten sind alarmiert. Was den Plan so brisant macht.

Am zweiten Tag des Ukraine-Gipfels geht es um Wirtschaft. Beim Ringen mit Russland deuten sich indes Fortschritte an: Trump und Putin scheinen gewillt, Europa an den Verhandlungstisch zu lassen.treibt offenbar seine Pläne für eine Satelliten-Atomwaffe im Weltall voran – trotz aller vertraglichen Verbote und Warnungen könnte ein entsprechender Satellit wohl noch in diesem Jahr ins Weltall geschickt werden.

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Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie Die Bedrohung wäre dramatisch: Eine Nuklearexplosion im All würde viele militärische und zivile Satelliten außer Gefecht setzen, auf der Erde dürfte es zu weitreichenden Folgen auch im zivilen Leben kommen: Stromausfälle, der Zusammenbruch von Navigationssystemen, Ausfall von Mobilfunk, Datenübertragung und Erdbeobachtung.

„Der Kreml könnte durch die Zündung einer einzigen Kernwaffe im erdnahen Orbit zentrale Teile der zivilen Satelliteninfrastruktur zerstören“, warnen die Sicherheitsexperten Jonas Schneider und Juliana Süß vom Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit in Berlin. Weil sich im Weltall wichtige Militärsatelliten derbefänden, könne der Einsatz russischer Atomwaffen im All das US-Militär empfindlich schwächen – „und eine militärische Eskalation auf der Erde auslösen“, so die Experten. Bundeskanzler Friedrich Merz nannte die Pläne in Berlin „schockierend“.

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Es zeige, zu welcher Eskalation Russland bereit sei. Die Bundesregierung nimmt die Warnung vor einem bevorstehenden Atomwaffen-Satellitenstart nach eigenen Angaben „sehr ernst“. Eine unmittelbare Bedrohung bestehe momentan nicht, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. Er deutete aber an, dass sich der Nationale Sicherheitsrat vor drei Wochen bereits mit dem Thema befasst hat - in der geheimen Sitzung ging es damals laut Korneilus um eine „veränderte Sicherheitslage im Weltraum“.

Schon vor zwei Jahren warnten die US-Militärs vor den Plänenvon weiteren Schritten abhalten. Schließlich sind mit dem auch von Moskau unterzeichneten Weltraumvertrag von 1967 Atomwaffen im Weltraum verboten. Doch jetzt berichten Geheimdienste, dass der russische, für einen Atomsprengkopf vorbereitete Satellit „Sputnik-S“ bereits fertiggestellt und derzeit in der Region Moskau deponiert ist. Noch im Dezember könnte er demnach ins All geschossen werden und wäre dann innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit, wie zuerst das Recherchenetzwerk von WDR, NDR und „Süddeutscher Zeitung“ berichtete.

Es geht dabei nicht um Angriffe aus dem All auf die Erde, im Visier ist ein Teil der aktuell rund 16.000 Satelliten, die in vielen Staaten für Kommunikation, Navigation oder Erdbeobachtung unverzichtbar geworden sind – für das zivile Leben ebenso wie für militärische Einsätze am Boden, für Spionage, Frühwarnung oder Raketenlenkung. Weil westliche Staaten und vor allem die USA besonders viele Satelliten im Einsatz haben – allein dasumfasst derzeit fast zehntausend – ist ihre kurzfristige Verwundbarkeit größer als die von Russland.

Die US-Regierung befürchtet, eine solche Atomexplosion solle vor allem das ausgedehnte amerikanische Satellitennetzwerk bedrohen: Betroffen wären die militärischen Kommando- und Kontrolloperationen der USA, die Überwachung aus dem Weltraum oder zivile Kommunikation. Eine Atomexplosion im All hätte gleich drei Folgen: Sie würde erstens Strahlung freisetzen, die im Orbit mindestens für mehrere Monate bestehen bliebe und einen Teil der Satelliten sofort beeinträchtigen würde, wie es in einer Studie der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik heißt.

Die Explosion würde zudem einen elektromagnetischen Puls auslösen, der die Elektronik von Satelliten stört. Würde der Sprengkopf in einer erdnahen Umlaufbahn gezündet, wäre durch den EMP auch auf der Erde mit „großflächigen Stromausfällen und dauerhaft starker Schädigung elektrischer Netze“ zu rechnen, mit Folgen etwa auch für Medizintechnik. Drittens würden durch eine solche Explosion Satelliten im Umkreis von 80 Kilometern zerstört. Deren Schrottteile würden dann zur Gefahr für alle anderen Satelliten, sie könnten großflächig Schäden verursachen.

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Gegen Strahlung und EMP ist ein Schutz möglich, aber nicht gegen den Weltraumschrott. Nicht der Verlust von eigenen Militärsatelliten, sondern der Weltraumschrott sei die größte Gefahr, sagt die Sicherheitsexpertin Antje Nötzold von der Universität derin München. Der Schrott erhöhe das Ausfallrisiko anderer Systeme und könne einen Kaskadeneffekt auslösen, der Teile des Orbits unnutzbar mache. Nötzold nennt Atomsprengkörper im All daher „die ultimative Waffe“.

Die USA rüsten zwar selbst auf und haben eigene Waffen im Weltall stationiert, wie sie im September erstmals bestätigten. Es geht um Laser, elektromagnetische Störsender und Ähnliches. Aber eben nicht um Nuklearwaffen. Im Moment seien die USA nicht in der Lage, ihre Satelliten dagegen zu verteidigen, räumten vor einiger Zeit US-Beamte im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses ein.

Russland bestreitet die Pläne für eine Satelliten-Atombombe, nennt die Vorwürfe böswillig. Dass Moskau ernsthaft an einen Einsatz denkt, ist eher unwahrscheinlich. Das Vorhaben könne aber Teil einer Strategie sein, durch riskantes Verhalten westliche Zugeständnisse zu erreichen, etwa im, heißt es in der SWP‑Studie. Die Experten geben zu bedenken, dass Atomsprengköpfe auch direkt von der Erde aus mit Raketen in erdnahe Umlaufbahnen des Alls gebracht und dort gezündet werden könnten.

Und mit Blick auf die Trümmerteile, die im All ganze Umlaufbahnen unbrauchbar machen können, warnt der kürzlich ausgeschiedene Chef der US‑Space-Force, Chance Saltzman: „Es ist wie in einem Atomkrieg. Es gibt keinen Gewinner, wenn man in einen zerstörerischen Konflikt im Orbit gerät.

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