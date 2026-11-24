Der 2026er-Abwärtstrend beschleunigt sich, die Aktie des Herstellers von kompakten, serienfertigen Atomreaktoren (Small Modular Reactors, SMRs) beschleunigt die Abwärtsbewegung sogar.

WKN: A3DK09 - ISIN: US67079K1007 - Kurs: 3,530 $ Mehrfach wurde in diesem Jahr auf das schwache Chartbild und das damit entstehende Abwärtspotenzial hingewiesen.

Jetzt erreicht und unterschreitet die Aktie auch das Ende September bei 3,76 USD eingezeichnete Abwärtsziel. Die Analyse war in unserem Traders Talk zu finden. Der Rückfall unter die 3,76-USD-Marke liefert das nächste Verkaufssignal, die Aktie bleibt anfällig für weiter fallende Notierungen. Ein signifikantes Abrutschen unter 3,12 USD könnte weitere Abgaben bisauf Widerstand.

Also read Nvidia-Aktie: Huang ist zurück – Sprung um über 30 %, der Crash ist wettgemacht Von Investing.com

Geht es signifikant darüber, wäre eine Erholung zum EMA50 denkbar. Die zentrale Hürde liegt bei 6,88 - 7,37 USD: Erst wenn der Aktie eine nachhaltige Rückkehr über 7,60 USD gelingen sollte, hellt sich das stark angeschlagene Big Picture wieder auf.hält weiteres Abwärtspotenzial. Ohne Trendwendeansatz oder fundamentale Neuigkeiten, welche die Käufer zurückbringen, kann man um das hochspekulative Papier weiterhin einen großen Bogen machen.

Advertisement

Ich habe weiterhin große Zweifel, ob das Geschäftsmodell jemals Früchte tragen wird und die Aktionäre mit steigenden Aktienkursen belohnt werden. Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten. Die Aktie des Herstellers von kompakten, serienfertigen Atomreaktoren durchbrach am Freitag das Jahrestief aus 2025, welches zuvor noch mehrfach verteidigt wurde.

Eröffne Dein Depot bei Smartbroker+ und sichere Dir folgende Benefits: 90 Tage Freetrades, 30 EUR Aktientanteil von Anthropic, und 3 Monate stock3 Ultimate gratis.