Atomkraftwerk Grafenrheinfeld: Betreiber klagt Mann nach Kühltürme-Sabotage auf Schadenersatz

Der Betreiber des stillgelegten Atomkraftwerkes Grafenrheinfeld, Preussen-Elektra, fordert von einem Mann Schadenersatz, der die Sprengung der markanten Kühltürme durch eine Aktion im Absperrbereich zeitweise verzögert hatte.

Sechs Monate nach einer Störung durch einen Mann anlässlich der Sprengung der Kühltürme des stillgelegten Atomkraftwerk s Grafenrheinfeld dringt der Kraftwerksbetreiber auf Schadenersatz . Doch der damals 36-Jährige habe innerhalb der gesetzten Frist nicht die geforderten knapp 12.000 Euro gezahlt, teilte Preussen-Elektra mit. „Daher behalten wir uns weitere rechtliche Schritte vor.“ Was genau das bedeutet, sagte die Unternehmenssprecherin nicht.

Der mutmaßliche Atomkraft-Befürworter war kurz vor der für den 16. August 2024 geplanten Sprengung der markanten Kühltürme nahe Schweinfurt auf einen Strommast im Absperrbereich geklettert. Dadurch verzögerte sich die Sprengung um etwa eineinhalb Stunden. Der damals 36-Jährige war nach seiner Aktion zeitweise in Gewahrsam genommen worden. Der Mann hat nach Darstellung des Kraftwerksbetreibers „durch die Verzögerung des Sprengablaufs der beiden Kühltürme in Grafenrheinfeld völlig unverantwortlich gehandelt und unserem Unternehmen Schaden zugefügt. Dabei hat er wissentlich seine eigene Gesundheit sowie die Gesundheit Dritter gefährdet. Das können wir nicht akzeptieren.“ Daher habe sich Preussen-Elektra entschieden, Schadenersatz von dem Mann zu fordern. Zudem sei ein Strafantrag gestellt worden. Die Polizei ermittelte gegen den Mann wegen möglicher Nötigung und Hausfriedensbruchs sowie wegen eines Verstoßes gegen eine geltende Allgemeinverfügung des Landratsamtes Schweinfurt. Ob die Ermittlungen mittlerweile abgeschlossen sind, war zunächst unklar





Atomkraftwerk Grafenrheinfeld Kühltürme Sprengung Schadenersatz Rechtliche Schritte Sabotage

