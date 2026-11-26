Der Reaktor soll erst fern der Erde anspringen, unterwegs pausieren und am Ziel neu starten. Erste Baupläne stehen fest. Bis zum Abflug bleiben rund zwei Jahre.

Der Reaktor soll erst fern der Erde anspringen, unterwegs pausieren und am Ziel neu starten. Erste Baupläne stehen fest. Bis zum Abflug bleiben rund zwei Jahre.

So könnte eine Reise zum Mars mit Atomkraft aussehen: Diese Nasa-Illustration zeigt die Raumsonde SR-1 Freedom beim Vorbeiflug am Roten Planeten. Die Nasa hat den Bauplan ihrer Reaktorsonde SR-1 Freedom in wichtigen Punkten festgelegt. Das gab die US-Raumfahrtbehörde am 24. November bekannt.

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Angepeilt ist ein Start Ende 2028. Dann soll erstmals ein nuklear-elektrischer Antrieb im tiefen All zum Einsatz kommen. An Bord soll die Sonde die Kapsel SkyFall mit drei Hubschraubern zum Mars bringen. Die Entscheidungen fielen im Oktober bei einer Prüfung am Glenn Research Center in Cleveland.