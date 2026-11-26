Mit acht Milliarden Pfund will Großbritannien seine Flotte von Atom-U-Booten modernisieren. Die Raketen dafür sollen aus den USA gekauft werden.

Verteidigungsminister Streeting in Brüssel: Nukleare Abschreckung als Strategie.investiert weiter in die Modernisierung seiner nuklearen Abschreckung. Wie die britische Regierung mitteilte, sollen acht Milliarden Pfund in die Instandhaltung der Atom-U-Boot-Flotte und den Betrieb der Stützpunkte fließen.

Dafür sei ein Vertrag mit der britischen Firma Babcock geschlossen worden, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums. An Standorten in Plymouth, Bristol und am Fluss Clyde sollen dadurch 3.000 neue Arbeitsplätze entstehen, so die Mitteilung weiter. Großbritannien betreibt eine Flotte von vier U-Booten, die sowohl mit einem Atomantrieb ausgestattet sind als auch Atomwaffen an Bord tragen. Eines dieser U-Boote patrouilliert ständig in den Weltmeeren, um einen atomaren Angriff auf Großbritannien mit einem Gegenschlag beantworten zu können.

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Durch die Investition sollen die U-Boote schneller wieder einsatzbereit werden.