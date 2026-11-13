ATP Finals 2024: Zverev trifft auf Alcaraz in Turin

Alexander Zverev startet bei den ATP Finals in Turin mit dem Ziel, Carlos Alcaraz im Finale zu schlagen und seinen Traum vom ersten Platz zu verwirklichen.

Die ATP Finals in Turin haben begonnen und das Hauptaugenmerk liegt eindeutig auf dem Duell zwischen Weltranglistenerster Alexander Zverev und dem spanischen Rückkehrer Carlos Alcaraz. Vor der offiziellen Eröffnungszeremonie auf dem blauen Teppich an der Piazza San Carlo zeigten beide Spieler bereits im Training ihre Hochform. Die Bälle wirbelten dabei rasend schnell um die Köpfe der beiden Tennis spezialisten, was die Erwartungshaltung in der Szene vorzeitig in die Höhe trieb.

Ziele von Zverev für die ATP Finals

Alexander Zverev hat sich ein klares Ziel gesetzt: Er möchte den spanischen Superstar Carlos Alcaraz erst im entscheidenden Finale am 22. November auf dem Platz wiedersehen. Dieser Wunsch ist strategisch motiviert, da der Hamburger damit die Chance auf den Sieg in der inoffiziellen Weltmeisterschaft maximieren will. Ein erfolgreicher Lauf bis zum Finale wäre der perfekte Abschluss, um den letzten fehlenden Titel in einer ansonsten traumhaften Saison mit zwei Grand-Slam-Siegen zu ergänzen.

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Die Vorentscheidung für diese Konstellation würde Zverev dabei nicht nur sportlich, sondern auch psychologisch stärken. Bislang lastet eine gewisse Frustration auf seiner Bilanz gegen die Dominatoren der letzten Jahre. Durch eine gezielte Gruppenphasen-Strategie kann er versuchen, Hürden zu umschiffen, die ihn in der Vergangenheit oft gestoppt haben. So zeigt sich sein Wunsch, sich als berechtigter Nummer eins der Welt zu etablieren, jenseits von bloßer Statistik.

Rolle von Boris Becker und Trainerstab

Eine wichtige unterstützende Rolle spielt dabei die öffentliche Unterstützung durch Boris Becker. Nach einer zuvor öffentlich ausgetragenen Meinungsverschiedenheit mit dem Hamburger outete sich der dreifache Grand-Slam-Sieger erneut als größter Fan von Alexander Zverev. In seinem gemeinsamen Podcast mit Andrea Petkovic betonte Becker, dass die Position an der Spitze der Weltrangliste kein Zufall sei. Im Gegenteil, sie sei im wahrsten Sinne des Wortes hart erarbeitet worden.

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Diese Rückendeckung kommt zum richtigen Zeitpunkt, da Zverev aktuell versucht, Zweifel an seiner aktuellen Formlage auszuräumen. Trotz eines zuvor als müde wahrgenommenen Auftritts zeigte er sich im Training auf Augenhöhe mit dem Spanier. Der lange Tiebreak, der mit 18:16 endete, unterstrich die mentale Stärke des Deutschen. Becker unterstreicht damit die Legitimität der aktuellen Führung in den ATP Rankings.

Carlos Alcaraz als größte Hürde

Für Alexander Zverev stellt Carlos Alcaraz die wohl schwerste Hürde auf dem Weg zum Titel dar. Der Spanier hat nach seiner langen Verletzungspause sein alter Spielwitz und sein Top-Niveau in beeindruckender Weise wiedergefunden. Diese Form hat er bereits in den Turnieren in Wien und Paris durch klare Triumphe unter Beweis gestellt. Die Rückkehr auf das höchste Niveau wirkt bei Alcaraz nahtlos und gefährlich.

Das einzige direkte Duell im laufenden Jahr endete spektakulär im Halbfinale, das Zverev nicht für sich entscheiden konnte. Doch auch im Training am Donnerstag zeigte sich die Gefährlichkeit des Spaniers deutlich. In einem extrem zähen Tiebreak, der sich über 34 gespielte Punkte hinzog, setzte sich Alcaraz mit 18:16 durch. Dieser detaillierte Ausgang des Trainingsmatches warnt davor, den Spanier zu unterschätzen.

Ablauf und weitere Termine in Turin

Bevor es um die mögliche Krone in der Inalpi Arena geht, steht zunächst die Pflichtarbeit in der Gruppenphase an. Alexander Zverev wird am Sonntagmittag gegen seinen ersten Gegner antreten. Der Start ist nicht vor 14 Uhr im Lokalzeitraum geplant. Diese Begegnung markiert den offiziellen Auftakt für den Deutschen zu seiner Titelverteidigung.

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Zverev möchte sich in Turin nach den Jahren 2018 und 2021 zum dritten Mal zum Champion der ATP Finals krönen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss er sich höchstwahrscheinlich an Carlos Alcaraz vorbei kämpfen. Ein erfolgreiches Abschneiden würde nicht nur Punkte bringen, sondern auch den Selbstbeweise liefern, den er sucht. Insbesondere die Überzeugung, gegen den formstarken Spanier gewinnen zu können, steht im Fokus seiner Vorbereitung.

Ein weiterer Aspekt, der die Stimmung beeinflusst, ist die Abwesenheit von Dominic Sinner. Der Schweizer verletzt sich in seiner italienischen Heimat und fällt daher aus. Für Zverev ist dies eine willkommene, wenn auch unglückliche Veränderung, da er nun zeigen muss, dass sein Erfolg auf eigener Stärke beruht und nicht von der Verletzung eines Konkurrenten profitiert.

Die Fans in Turin dürfen sich auf ein Tennisturnier der Extraklasse freuen. Die Atmosphäre auf dem blauen Teppich und die intensiven Duelle im Training haben bereits gezeigt, welch hohe Qualität erwartet wird. Alle Augen richten sich nun auf die Entwicklung der Gruppenphase und die mögliche Konfrontation der beiden Top-Spieler im Finale.