Alexander Zverev steht im Finale der ATP Finals in Turin und trifft dort auf Weltranglistenerster Carlos Alcaraz. Der deutsche Tennisstar besiegt Daniil Medwedew im Halbfinale und krönt sein Traumjahr.

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat das Halbfinale der ATP Finals in Turin erfolgreich bestanden und damit seinen Einzug ins Finale der prestigeträchtigen Saisonkrönung perfekt gemacht. Dort erwartet ihn am kommenden Sonntag ein hochkarätiges Duell gegen den spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz, der ebenfalls seinen Halbfinalsieg gegen den US-Amerikaner Ben Shelton in drei Sätzen verzeichnete. Das große Finale der acht besten Spieler der Welt ist für den 18. Dezember um 18.00 Uhr in der Inalpi Arena angesetzt.

Halbfinale gegen Medwedew gewonnen

Zverev zeigte im Halbfinale gegen den russischen Topspieler Daniil Medwedew eine dominante Leistung und siegte deutlich mit zwei Sätzen zu null, wobei die genauen Satzergebnisse bei 7:6 (mit einem Tiebreak von 7:0) und 6:4 lagen. Diese Niederlage bedeutete für Medwedew eine leichte Verbesserung seiner statistischen Bilanz gegen den Hamburger, die nun bei insgesamt 9:14 Niederlagen für den Deutschen steht, doch insbesondere die letzten 16 Partien zwischen den beiden war Zverev zuvor meist unterlegen, wobei er bis heute nur zwei Siege gegen den früheren Weltranglistenersten feierte. Trotz eines leichten Leides am rechten Knöchel gab sich der Deutsche in diesem entscheidenden Match nicht geschlagen und nutzte die Schwächen seines Gegners effektiv aus.

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Taktische Details und technische Probleme

Während des Spiels musste Zverev sich mit technischen Schwierigkeiten auseinandersetzen, da er Mitte des ersten Satzes mit der Bespannungshärte seines Schlägers haderte, was seine Schlagkraft vorübergehend einschränkte. Zusätzlich stört ihn während der Partie eine digitale Anzeige rund um den Court in der Inalpi Arena, die seine Konzentration möglicherweise beeinträchtigte, doch dies hielt ihn nicht davon ab, den ersten Satz im Tiebreak für sich zu entscheiden, als Medwedew anfing, leichte Fehler zu machen. Im zweiten Satz blieb das Spiel zunächst lange passiv, bis Zverev bei einer Führung von 3:3 seinen Aggressionsgrad erhöhte und Medwedew einen Doppelfehler schenkte, was das Break für den Deutschen einleitete.

Kommentare von Bev Bechler

Der deutsche Tennistrainer Bev Bechler beobachtete das Geschehen aufmerksam und forderte von seinem Schützling auf dem Sky-Mikrofon, bei beginnenden Ballwechseln deutlich aggressiver aufzutreten, um das Spieltempo zu diktieren und seinen Gegner unter Druck zu setzen. Diese taktische Anpassung zahlte sich aus, da Zverev nach dem erzielten Break den Weg zum Sieg nicht mehr aus den Augen verlor und sich durch seine verbesserte Spielintensität von den Schwierigkeiten im ersten Durchgang erholte. Medwedew, der als Turniersieger von 2020 bekannt ist, konnte der deutschen Überlegenheit im entscheidenden Moment nicht mehr standhalten und zog damit aus dem Finale aus.

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Das Finale gegen Carlos Alcaraz

Im Finale wird Zverev nun gegen Carlos Alcaraz antreten, der wie der Deutsche vier Siege in vier Spielen verbucht hat und mit hohem Selbstvertrauen in die Begegnung geht, jedoch im Gegensatz zu Zverev die ATP Finals noch nie gewinnen konnte. Zverev hat diesen prestigeträchtigen Saisonabschluss der acht Jahresbesten bereits in den Jahren 2018 und 2021 geholt, was ihm eine historische Erfahrung im Finale dieser Special Event Series verleiht. Der Hamburger hat im gesamten Turnierverlauf noch kein Break gegen seinen Gegner kassiert, was seine Konstanz und Dominanz auf dem Platz unterstreicht.

Ziel: Krönung eines Traumjahres

Das Finale am Sonntag stellt die ultimative Chance für Alexander Zverev dar, sein außergewöhnliches Jahr 2024 auf der ATP-Tour mit dem inoffiziellen Weltmeistertitel abzuschließen, nachdem er bereits zwei Grand-Slam-Titel in Paris und New York gewonnen hat. Die Anwesenheit des verletzten Vorjahressiegers fehlt im Feld der Acht, was die Konkurrenz zwar verändert hat, aber die Bedeutung des Siegs gegen Alcaraz als Weltranglistenerster nicht mindert. Ein Gewinn würde Zverev nicht nur persönlich beweisen, dass er die Spitze der Weltrangliste verdient, sondern auch seinen Kritikern die richtige Positionierung bestätigen.