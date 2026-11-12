ATP Finals 2024: Zverev und Medwedew fallen in unterschiedliche Gruppen

Die Auslosung der ATP Finals in Turin ist erfolgt. Alexander Zverev trifft in der McEnroe-Gruppe auf Ben Shelton und Arthur Fils, wahrend Daniil Medwedew in der Lendl-Gruppe spielt.

Die Auslosung fur die ATP Finals 2024 in Turin hat die Gruppenkonstellationen fur die beiden deutschen Topspieler eindeutig bestimmt. Der Weltranglistenerste Alexander Zverev und der Russen Daniil Medwedew werden sich in der Gruppenphase nicht gegenuberstehen. Dies stellt eine erhebliche Erleichterung fur die deutsche Nummer eins dar, da Zverev sich gegen seinen langjahrigen Kontrahenten Medwedew historisch selten behaupten konnte.

Die prestigetrachtigsten Endspiele der Herrentennis-Saison beginnen am kommenden Sonntag in der italienischen Metropole Turin. Das Turnier markiert den traditionellen Jahresabschluss der ATP-Tour und dient als Krondung einer langen Saison voller harter Spiele und Punkte. Die qualifizierten Profis haben sich ihre Teilnahme uber die gesammelten Punkte im Saisonverlauf verdient und kämpfen nun um den wichtigsten Titel des Kalenders.

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Die McEnroe-Gruppe und Zerevs Gegner

Alexander Zverev spielt in der sogenannten "John-McEnroe-Gruppe" und muss sich dort drei sehr gefahrlichen Gegnern stellen. Sein erster Gegner ist der US-Amerikaner Ben Shelton, der die US Open bereits gewonnen hat. Shelton ist der Weltranglistenvierte und stellt mit seiner aggressiven Spielweise eine massive Gefahr dar.

Neben Shelton trifft Zverev auf den Franzosen Arthur Fils und den Spanier Rafael Jodar. Zverev kann gegen Shelton auf eine sehr positive Bilanz zuruckblicken, insbesondere im Finale der US Open in New York. Dort besiegte er den Amerikaner, was ihm viel Selbstvertrauen fur die kommende Gruppenphase verschaffen sollte.

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Vorhersehbare Wege zur Finalrunde

Falls Zverev die Gruppenphase ubersteht, ist ein Frihzeitiges Aufeinandertreffen mit Medwedew ausgeschlossen. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe kommen namlich in die Halbfinalrunde. Da die Gruppenauslosung so vorgenommen wurde, dass Spieler derselben Gruppe sich erst im Finale begegnen konnen, ist Zverev gegen Medwedew sicher.

Die Entscheidung uber den Gesamtsieger der ATP Finals, die seit 2017 unter diesem Namen ausgetragen werden, fallt im Endspiel am 22. November. Bis dahin mussen sich die Spieler in ihren jeweiligen Gruppen beweisen. Die Gruppensieger und die Verlierer mit den meisten Punkten ziehen direkt ins Halbfinale ein, wo die eigentliche Spannung beginnt.

Medwedew und die Lendl-Gruppe

Daniil Medwedew ist in der "Ivan-Lendl-Gruppe" gelost und trifft dort auf starke Konkurrenten. Zu seinen Gegnern zahlen der russische Landsmann, der Italiener Flavio Cobolli sowie der US-Amerikaner Frances Tiafoe. Medwedew muss sich in dieser harten Gruppe behaupten, um die Finalrunden zu erreichen.

Fur Zverev ist es von besonderem strategischem Vorteil, dass er sich in der Gruppenphase nicht mit Medwedew misst. Obwohl Zverev das letzte Duell gegen Medwedew im Jahr 2025 beim Masters in Paris gewinnen konnte, ist die historische Bilanz sehr ungunstig. Seit dem Jahr 2020 gelangen Zverev gegen den Russen nur drei Siege in insgesamt 16 Partien.

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Historie und Zukunft der ATP Finals

Alexander Zverev ist ein Dauergast bei diesem renommierten Turnier und hat bereits zwei Titel gewonnen, namely in den Jahren 2018 und 2021. Seine Erfahrung bei diesem speziellen Format ist ein wesentlicher Faktor fur seine Chancen in Turin. Letztes Jahr gewann er jedoch nicht den Titel, was ihn nun mit besonderer Motivation antreiben wird.

Die ATP Finals bleiben das Highlight der Tennissaison und bieten den Topspielern die beste Plattform, um ihre Saison zu besiegeln. Mit der aktuellen Auslosung sind die Rahmenbedingungen fur Zverev und Medwedew klar definiert. Beide mussen nun hart arbeiten, um die Gruppenphase zu uberstehen und das Finale am 22. November zu erreichen, wo der endgultige Sieger gekront wird.