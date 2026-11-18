Die ATP Finals 2026 finden im November in Turin statt. Erfahren Sie hier alles zur Übertragung bei Sky, zum Spielplan mit Alcaraz, Zverev und Cobolli sowie zu den Regeln.

Die ATP Finals 2026 zählen zu den absoluten Höhepunkten im internationalen Tenniskalender und finden vom 15. bis 22. November 2026 in der Inalpi Arena in Turin statt. Für Tenniskenner in Deutschland und den umliegenden Ländern steht nun die Frage im Raum, wie sie die Top-Spieler bei den entscheidenden Matches verfolgen können. Da das Turnier nicht im Free-TV ausgestrahlt wird, müssen sich Zuschauer auf Exklusivübertragungen von Sky Sport einstellen. Nur Abonnenten dieses Bezahlkanals haben die Möglichkeit, alle Begegnungen live und unkommentiert oder mit Kommentaren zu verfolgen.

Spielplan und Teilnehmerstruktur

In diesem Jahr sind acht der besten Tennisspieler der Welt auf zwei Gruppen verteilt, wobei jeder Teilnehmer in seiner Gruppe gegen jeden anderen antritt. Die Gruppenphase dient dazu, die besten Akteure für die K.O.-Runde zu qualifizieren. Die jeweiligen Gruppenersten treffen anschließend in den Halbfinalspielen auf die Gruppenzweiten aus der jeweils anderen Gruppe. Diese Struktur sorgt für ein hohes Spannungsniveau, da selbst eine Niederlage in der Gruppenphase nicht sofort das Auss bedeuten muss, solange der Spieler die Gruppe vorne abschließt.

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Erfolgreicher Start für Alexander Zverev

Alexander Zverev startete erfolgreich in die Wettkämpfe und bezwang in seinem Eröffnungsspiel Rafael Jodar deutlich. Der deutsche Top-Spieler setzte sich in zwei Sätzen durch, wobei er beide Partien mit dem gleichen Satzstand von 6:4 gewann. Dieser klare Sieg markiert einen soliden Auftakt für Zverev, der in Turin auf die Top-Position seiner Gruppe hinarbeitet. Seine Leistung unterstreicht seine aktuelle Form und stellt ihn gut für die weiteren Aufgaben im Feld auf.

Gruppenspiele mit Flavio Cobolli

Am 18. November steht ein weiteres spannendes Match auf dem Programm, bei dem Flavio Cobolli gegen Frances Tiafoe antreten wird. Das Duell ist ab 20:30 Uhr angesetzt und bietet Fans die Möglichkeit, den Aufwind des italienischen Stars sowie die Erfahrung des Amerikaners live zu beobachten. Für Cobolli bedeutet dies eine wichtige Herausforderung, um sich für das Halbfinale zu qualifizieren, während Tiafoe zeigen muss, dass er mit dem lokalen Druck zurechtkommt.

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Alcaraz und Medvedev als Top-Akteure

Zu den größten Favoriten auf den Titel zählen Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev, die als potenzielle Halbfinalgegner gehandelt werden. Sollte es dazu kommen, dass beide ihre jeweilige Gruppe gewinnen, treffen sie erstmals im Finale aufeinander. Dies würde ein Highlight der ATP Finals 2026 bedeuten, da der junge Spanier und der erfahrene Russe auf beiden Seiten des Netzes für große Duelle sorgen. Ihre Gruppenphase gilt als entscheidend für ihren Weg ins Endspiel.

Reglement und finanzielle Rahmenbedingungen

Neben den sportlichen Leistungen spielen auch die finanziellen Aspekte eine Rolle, da die Teilnahme an allen Gruppenspielen eine Prämie von 338.000 US-Dollar sichert. Dieses hohe Einkommen unterstreicht den Wert, den die ATP den Teilnehmern der Finals beimisst. Die Kombination aus prestigeträchtigem Titelkampf und attraktiver Vergütung macht die Inalpi Arena in Turin zu einem Ort, an dem nicht nur Tennisgeschichte geschrieben, sondern auch sportliche und finanzielle Ziele verfolgt werden.