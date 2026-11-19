Die ATP Finals 2026 in der Inalpi Arena in Turin enden am 22. November. Alexander Zverev bestreitet das letzte Gruppenspiel gegen Arthur Fils, übertragen wird das Turnier in Deutschland nur bei Sky.

Die ATP Finals 2026 zählen zu den letzten großen Höhepunkten der Tennissaison. Das Turnier findet vom 15. bis 22. November 2026 in der Inalpi Arena in Turin statt. Im Mittelpunkt steht das letzte Gruppenspiel zwischen Alexander Zverev und Arthur Fils.

Zverev hat sein erstes Match des Turniers gegen Rafael Jodar bestritten und sich in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:4 durchgesetzt. Die Begegnung mit Fils ist damit der abschließende Gruppenauftritt des Deutschen in der Vorrunde.

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Turniermodus der ATP Finals in Turin

Bei den ATP Finals in Turin werden acht Spieler auf zwei Gruppen aufgeteilt. Innerhalb ihrer Gruppe spielt jeder Teilnehmer gegen jeden anderen.

Die jeweiligen Gruppenersten treffen im Halbfinale auf den Gruppenzweiten der anderen Gruppe. Die beiden Halbfinalsieger ermitteln im Finale den Turniersieger.

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Sollten Carlos Alcaraz und Alexander Zverev ihre Gruppe jeweils gewinnen, könnten sie sich erst im Finale wieder gegenüberstehen. Ein früheres Aufeinandertreffen wäre in diesem Szenario ausgeschlossen.

Alexander Zverev zum Auftakt gegen Rafael Jodar

Alexander Zverev gewann seinen ersten Auftritt in Turin gegen Rafael Jodar mit 6:4 und 6:4. Der Sieg in zwei Sätzen bildete den Start in die Gruppenphase.

Das nächste Spiel im Turnierverlauf führt Zverev gegen Arthur Fils. Die Partie wird im Liveticker und im TV sowie im Stream begleitet.

Weitere Begegnungen des Turniers sind ebenfalls terminiert. Am 18. November um 20:30 Uhr steht die Partie zwischen Flavio Cobolli und Frances Tiafoe auf dem Programm.

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Übertragung in Deutschland und Teilnahmeprämie

Das Turnier wird in Deutschland nicht im Free-TV übertragen. Zuschauer können die Spiele nur über Sky Sport verfolgen, und zwar ausschließlich mit einem Sky-Abonnement.

Für die Teilnahme an allen Gruppenspielen sind 338.000 US-Dollar vorgesehen. Diese Summe erhält jeder Spieler unabhängig vom weiteren Turnierverlauf in der Gruppenphase.

Für Fans in Deutschland bedeutet die Sky-Exklusivität, dass frei empfangbare Übertragungen fehlen. Wer das letzte Gruppenspiel von Alexander Zverev verfolgen möchte, benötigt daher Zugang zu Sky Sport oder die Liveticker-Berichterstattung.