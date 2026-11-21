Die ATP Finals 2026 finden vom 15. bis 22. November in Turin statt. Alexander Zverev kann im Endspiel gegen Carlos Alcaraz seinen dritten Titel gewinnen.

Die ATP Finals 2026 bilden in Turin den großen Abschluss der Tennissaison. Vom 15. bis zum 22. November 2026 treffen in der italienischen Stadt die besten Spieler des Jahres aufeinander. Alexander Zverev kann dabei seine starke Saison krönen.

Das Saisonfinale gilt traditionell als letzter ganz großer und prestigeträchtiger Höhepunkt. Die Profis beenden ihr Jahr allerdings erst beim Six Kings Slam in Riad vom 27. bis 30. Dezember. Zverev, 29 Jahre alt, hat in Turin die Chance, seine Saison mit dem Titel abzurunden.

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Qualifikation und Modus der ATP Finals 2026

Die besten acht Spieler des Kalenderjahres sind für die ATP Finals qualifiziert. Stichtag war der 8. November mit dem Ende der Paris Masters.

Punkte, die danach geholt werden, fließen nicht mehr in die Wertung Race to Turin ein. Damit steht das Teilnehmerfeld nach dem Turnier in Paris fest.

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Bei den Finals werden zunächst zwei Vierergruppen gebildet. Aus jeder Gruppe kommen jeweils zwei Spieler ins Halbfinale. Der Erstplatzierte der Setzliste wird per Los in eine Gruppe mit der Nummer drei oder vier, der Nummer fünf oder sechs und der Nummer sieben oder acht gelost.

Neue Gesichter und Debüts in Turin

Jodar steht erstmals im Feld der ATP Finals, weil Jannik Sinner seine Teilnahme verletzungsbedingt abgesagt hat. Jodar ist damit der erste Tennis-Profi, der die ATP Finals bereits in seinem ersten Jahr auf der Tour erreicht.

Auch Cobolli, Fils und Tiafoe geben in Turin ihr Debüt bei dem Turnier. Für sie ist die Qualifikation somit der erste Schritt auf der größten Bühne des Saisonendes.

Der Serbe ist erstmals seit 2017 wieder sportlich qualifiziert. In den vergangenen beiden Jahren hatte er jedoch verletzungsbedingt gefehlt. Mit sieben Titeln ist er der erfolgreichste Einzelspieler bei diesem Turnier.

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Von den diesmal qualifizierten Spielern haben nur Zverev und Medvedev bereits triumphiert. Zverev gewann die ATP Finals 2018 und 2021, Medvedev holte den Titel 2020.

Zverev und Alcaraz im Finale von Turin

Carlos Alcaraz wartet im Endspiel auf Alexander Zverev. Der 23-jährige Spanier zählt mit sieben Grand-Slam-Titeln längst zu den erfolgreichsten Spielern seiner Generation.

Alcaraz präsentierte sich zuletzt in herausragender Form. Nach seinen Turniersiegen in Wien und Paris gewann er bei den ATP Finals sämtliche Gruppenspiele. Im Halbfinale setzte er sich gegen Ben Shelton mit 3:6, 6:3 und 7:6 (7:1) durch.

Bei den ATP Finals hat Zverev dagegen die größere Erfahrung. Der Deutsche gewann das Saisonfinale bereits 2018 und 2021. Alcaraz erreichte 2025 erstmals das Endspiel und unterlag dort Jannik Sinner. Nun greift der Spanier nach seinem ersten Titel in Turin.