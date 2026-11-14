ATP Finals 2026 in Turin: Zverev und die neuen Qualifikanten

Die Nitto ATP Finals 2026 finden vom 15. bis 22. November in Turin statt. Alexander Zverev trifft auf Debütanten wie Jodar und Cobolli, während Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev um den Titel kämpfen.

Die Nitto ATP Finals 2026 finden vom 15. bis zum 22. November in Turin statt und gelten als das prestigeträchtigste Turnier des Jahres. Alexander Zverev tritt als klarer Favorit auf die Krone der Herren-Tenniswelt an, die ihn als neue Nummer eins der Weltrangliste bestätigen wird. Dieses Ergebnis knüpft direkt an die Erfolge der Tennis-Legende Boris Becker an, der ebenfalls diese Position innehatte. Während das Jahr für einige Spieler mit dem Six Kings Slam in Riad vom 27. bis 30. Dezember offiziell endet, bleibt die italienische Hauptstadt der sportliche Höhepunkt.

Neue Qualifikanten und historische Rekorde

Traditionell qualifizieren sich die acht besten Spieler des Kalenderjahrs für die Finals in Turin. Der Stichtag für die Wertung Race to Turin ist der 8. November, da mit dem Ende der Paris Masters keine weiteren Punkte mehr in die Rangfolge einfließen. Durch die verletzungbedingte Absage von Jannik Sinner rückt Juncheng Shang Jodar in das Starterfeld. Jodar ist damit der erste Tennis-Profi überhaupt, der die ATP Finals im ersten Jahr seiner Profikarriere erreicht.

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Auch Matteo Cobolli, Arthur Fils und Frances Tiafoe geben bei den Finals in Turin ihr Debüt auf der Hauptbühne. Diese Neuankömmlinge stoßen zu erfahrenen Routiniers wie Alexander Zverev und Daniil Medvedev. Von den aktuell qualifizierten Spielern haben nur diese beiden das Turnier bereits gewonnen. Zverev triumphierte als jüngster Spieler der Geschichte 2018 und nochmals 2021. Medvedev holte seinen Titel 2020, während Novak Djokovic mit sieben Siegen der erfolgreichste Einzelkämpfer in der Geschichte des Turniers bleibt.

Gruppenauslosung und Formatanalyse

Das Format der Nitto ATP Finals 2026 beginnt mit zwei Vierergruppen, aus denen jeweils die zwei Erstplatzierten ins Halbfinale einziehen. Die Setzliste bestimmt die Gruppeneinteilung durch ein Losverfahren. Der Erstplatzierte der Setzliste zieht das Los für die Position drei oder vier, fünf oder sechs sowie sieben oder acht seiner Gruppe. Dieses System sorgt für eine sorgfältige Balance zwischen den Top-Performern der Saison, da die stärksten Spieler nicht vorzeitig aufeinandertreffen.

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Alexander Zverev wird seine Teilnahme an den Finals mit Blick auf seine aktuelle Form und die historischen Leistungen anderer Teilnehmer analysieren. Die Qualifikation für die Endrunde in Italien markiert einen wichtigen Meilenstein in der Karriere des deutschen Stars. Er blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück, die ihn an die Spitze der Weltrangliste geführt hat. Die Konzentration liegt nun darauf, diese Position durch einen starken Auftritt in den kommenden Tagen zu festigen.

Herausforderer und direkte Duelle

Carlos Alcaraz stellt eine der größten Herausforderungen für Alexander Zverev in Turin dar. Mit Alcaraz in Topform kann theoretisch nur Jannik Sinner mithalten, doch der Spanier fehlt nach seiner Verletzungspause noch etwas Spielrhythmus. Im direkten Vergleich führt Alcaraz gegen Zverev mit 7:6. Dennoch kann der Hamburger dem Spanier an einem guten Tag sicher Paroli bieten und die Partie offen halten.

Daniil Medvedev bleibt ein unberechenbarer Faktor im Feld. Der Russe ist bekannt für seine Emotionen und kann sowohl sich selbst als auch seine Gegner aus dem Konzept bringen. Nach schwächeren Leistungen bei den Grand-Slam-Turnieren in diesem Jahr sucht Medvedev nach Konstanz. Das Gruppenformat der ATP Finals könnte ihm entgegenkommen, da es weniger Druck durch direkte Auswärtsspiele bedeutet.

Ein besonders hartes Pflück wird für Alexander Zverev das Duell gegen Daniil Medvedev sein. Der deutsche Star spielt äußerst ungern gegen den Russen und führt in der direkten Bilanz mit 8:14. Zverev würde diesem spezifischen Duell wohl aus dem Weg gehen, wenn die Setzregelung dies zuließe. Im Gegensatz dazu gewinnt Zverev souverän gegen Ben Shelton. Gegen den US-Amerikaner hat Zverev eine perfekte Bilanz von 6:0.

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Ausblick auf das Finale

Die Niederlage von Ben Shelton bei den US Open in vier Sätzen sollte Zverev nicht zu falscher Sicherheit führen. Der junge US-Amerikaner wird seine Lehren aus der Pleite gezogen haben und gewinnt kontinuierlich an Erfahrung. Auf die leichte Schulter darf der gebürtige Hamburger seinen potenziellen Finalgegner aus New York also nicht nehmen. Die Atmosphäre in Turin wird von der Spannung geprägt sein, wer den Titel im prestigeträchtigen Wettbewerb gewinnt.

Die Nitto ATP Finals 2026 bieten somit ein Feld aus alten Königen und neuen Herausforderern. Während Jodar, Cobolli, Fils und Tiafoe ihr Debüt feiern, kämpfen Zverev, Alcaraz und Medvedev um die Krone. Die Ergebnisse der Gruppenphase werden entscheidend dafür sein, wer am Ende im November 2026 den Sieg feiert. Alle Augen richten sich auf die Leistung der Top-Spieler auf den Plätzen in Italien.