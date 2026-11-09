ATP Finals 2026 in Turin: Zverev und die Top-Favoriten

Die Nitto ATP Finals 2026 finden vom 15. bis 22. November in Turin statt. Alexander Zverev ist Titelverteidiger und Favorit auf Platz 1, während neue Debütanten das Feld erweitern.

Die Nitto ATP Finals 2026 markieren den sportlichen Höhepunkt der Tennissaison 2026 und finden vom 15. bis zum 22. November im italienischen Turin statt. Alexander Zverev reist als sicherer Nummer-eins-Spieler der Weltrangliste an und strebt nach einem weiteren Triumph bei den Saisonendspielen. Diese Veranstaltung gilt traditionell als prestigeträchtigster Wettbewerb des Jahres, noch vor dem Six Kings Slam in Riad, der erst Ende Dezember stattfindet.

Qualifikation und Teilnehmerfeld 2026

Die sportliche Qualifikation für die Finals ist am 8. November nach Abschluss der Paris Masters festgelegt. An diesem Stichtag endet die Zählung für die Wertung Race to Turin, sodass spätere Punkte nicht mehr berücksichtigt werden. Jannik Sinner hatte seine Teilnahme verletzungsbedingt abgesagt, wodurch die Lücke im Feld offen blieb. Jodar ist damit der erste Tennis-Profi, der die ATP Finals im selben Jahr erreicht, in dem er seine Profikarriere startete.

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Zusätzlich zu etablierten Stars wie Alexander Zverev und Daniil Medvedev debütieren mit Cobolli, Fils und Frances Tiafoe drei weitere Spieler bei den Nitto ATP Finals. Nur Zverev und Medvedev haben den Titel bereits gewonnen, wobei der Russe im Jahr 2020 siegte. Sinner gewann die sportliche Qualifikation erstmals seit 2017, nachdem er in den Vorjahren verletzungsbedingt fehlte.

Gruppeneinteilung und Spielmodus

Beim Turnierformat in Turin werden zunächst zwei Vierergruppen gebildet, aus denen die jeweils ersten beiden Spieler ins Halbfinale einziehen. Die Setzliste bestimmt das Losverfahren für die Gruppenzusammenstellung. Der Erstplatzierte erhält per Los einen Gegner aus der dritten oder vierten Position sowie einen aus der fünften, sechsten, siebten oder achten Platzierung.

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Dieses System sorgt für ein hohes Maß an Spannung und Zufall in der Gruppenphase. Die besten acht Spieler des Kalenderjahres qualifizieren sich automatisch für das Turnier. Die Struktur soll sicherstellen, dass die stärksten Spieler aufeinandertreffen, ohne dass es im Vorfeld zu direkten Begegnungen in der Gruppenphase kommt, es sei denn, sie sind in derselben Vierergruppe gelost.

Favoriten und historische Vergleiche

Carlo Alcaraz gehört trotz seiner Verletzungspause zu den härtesten Kontrahenten. Mit einem Alcaraz in Topform kann eigentlich nur Jannik Sinner mithalten, wenngleich Alexander Zverev dem Spanier an einem guten Tag sicher Paroli bieten kann. Im direkten Vergleich mit Zverev führt Alcaraz mit 7:6 und hat noch Zeit, seinen alten Spielrhythmus wieder aufzunehmen. Man darf gespannt sein, ob der Weltranglisten-Dritte in Turin wieder auf seinem Top-Level agiert.

Daniil Medvedev ist bei den Nitto ATP Finals aufgrund seiner unvorhersehbaren Leistungen eine Gefahr. Der emotionale Russe kann sowohl sich als auch seine Gegner aus dem Konzept bringen und ist immer für eine Überraschung gut. Das Format der ATP Finals dürfte ihm entgegenkommen, da die Gruppenphase mehr Raum für Anpassungen bietet als Best-of-Five-Matches.

Head-to-Head und Zverevs Erfolgsbilanz

Alexander Zverev spielt äußerst ungern gegen Daniil Medvedev und hat gegen diesen eine Bilanz von 8:14. Der deutsche Tennis-Star würde diesem Duell wohl nur zu gerne aus dem Weg gehen, da der Russe seine Stärke darin hat, den Fokus des Gegners zu stören. Bei den Grand-Slam-Turnieren fehlte Medvedev in der Vergangenheit häufig die Konstanz, was ihn für das kurze Format der Gruppenphase attraktiv macht.

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Gegen den US-Amerikaner Ben Shelton sieht die Bilanz von Alexander Zverev hingegen positiv aus. Er spielt sehr gerne gegen Shelton und hat eine lupenreine Bilanz von 6:0. Die leichte Schulter darf der gebürtige Hamburger seinen Final-Gegner der US Open jedoch nicht nehmen. Zverev gewann in New York in vier Sätzen, jedoch ist das kein Freifahrtsschein für die kommenden Aufgaben in Turin. Der junge US-Amerikaner wird seine Lehren aus der erneuten Pleite gezogen haben und gewinnt immer mehr an Erfahrung.

Alexander Zverev knüpft damit an den Erfolg von Tennis-Legende Boris Becker an, als er die Nummer 1 der Weltrangliste wird. Er hat gute Erinnerungen an die Nitto ATP Finals, da er sie im Jahr 2018 als jüngster Spieler der Geschichte gewinnen konnte. 2021 folgte ein zweiter Triumph. Mit sieben Titeln ist Jannik Sinner der erfolgreichste Einzelspieler der Geschichte, was die Konkurrenz im Feld 2026 besonders intensiv macht.