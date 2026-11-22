Alexander Zverev und Carlos Alcaraz treffen im Finale der Nitto ATP Finals 2026 in Turin aufeinander. Wer krönt seine Saison mit dem prestigeträchtigen Titel?

Die Nitto ATP Finals 2026 finden vom 15. bis zum 22. November 2026 in Turin statt und markieren einen der wichtigsten Höhepunkte im Tennis-Jahr 2026. Alexander Zverev steht nach einem erfolgreichen Verlauf des Turniers im Finale und hat die Chance, seine herausragende Saison mit einem weiteren Titel zu krönen. Die besten acht Spieler der Weltrangliste treffen aufeinander, um den Titel des Saisonfinals zu verteidigen oder zu erringen.

Qualifikation und Teilnehmerfeld

Die sportliche Qualifikation für die Finals in Italien wird am 8. November nach dem Ende der Paris Masters endgültig geklärt. Nur die Ergebnisse, die bis zu diesem Stichtag erzielt werden, fließen in die Wertung "Race to Turin" ein. Da Jannik Sinner seine Teilnahme verletzungsbedingt abgesagt hat, rückt Jaume Munar Jodar nach. Er ist damit der erste Tennis-Profi, der die ATP Finals gleich im ersten Jahr auf der Tour erreicht.

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Neben Jodar geben auch Alessandro Cobolli, Arthur Fils und Frances Tiafoe ihr Debüt bei den prestigeträchtigen Turnieren. Von den aktuell qualifizierten Spielern haben lediglich Alexander Zverev und Daniil Medvedev bereits die Titelgewinne geschafft. Der Hamburger triumphierte dabei 2018 und 2021, während Medvedev seinen Sieg im Jahr 2020 feierte.

Das Finale: Erfahrung trifft auf aktuelle Form

Im Endspiel wartet Carlos Alcaraz als Finalgegner auf Alexander Zverev. Der 23-jährige Spanier gilt mit sieben Grand-Slam-Titeln längst als einer der erfolgreichsten Spieler seiner Generation. Alcaraz präsentierte sich in letzter Zeit in höchster Form und sicherte sich nach Turniersiegen in Wien und Paris auch alle Gruppenspiele bei den Finals. Im Halbfinale besiegte er Ben Shelton mit 3:6, 6:3 und 7:6 (7:1).

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Alexander Zverev verfügt hingegen über eine deutlich größere Erfahrung auf dieser Bühne. Der 29-Jährige ist der jüngste Spieler in der Geschichte, der die Finals 2018 gewinnen konnte. Mit insgesamt sieben Titeln ist er einer der erfolgreichsten Teilnehmer, doch im Einzelwettbewerb zählen seine beiden Siege als einzigartige Trophäen. Alcaraz erreichte 2025 erstmals das Endspiel und musste sich damals Jannik Sinner geschlagen geben.

Ablauf und historische Bedeutung

Bei den ATP Finals werden zunächst zwei Vierergruppen gebildet, aus denen sich die jeweiligen besten zwei Spieler für das Halbfinale qualifizieren. Die Setzliste bestimmt dabei das Losverfahren: Der Erstplatzierte wird mit dem Nummer drei oder vier, der Nummer fünf oder sechs sowie der Nummer sieben oder acht gelost. Diese Struktur sorgt für eine faire Verteilung der Gruppen.

Zwar beenden die Tennis-Stars ihr Jahr traditionell erst mit dem Six Kings Slam in Riad, der vom 27. bis zum 30. Dezember 2026 stattfindet. Die Nitto ATP Finals in Turin gelten jedoch als der letzte ganz große und prestigeträchtige Höhepunkt der Saison. Für Zverev ist dies die Gelegenheit, das Sahnehäubchen auf seine ohnehin schon grandiose Saison zu setzen und seine Dominanz in Turin zu festigen.

Chancen auf den Titelgewinn

Die Konfrontation zwischen Zverev und Alcaraz verspricht eine spannende Begegnung zwischen Veteranenerfahrung und aktueller Spielform. Alcaraz greift nun nach seinem ersten Titel in Turin, während Zverev seine Position als etablierter Champion verteidigen möchte. Die Partie wird von Experten als Schlüsselmatch für die weitere Entwicklung der Weltrangliste bewertet. Beide Spieler haben sich intensiv auf dieses Finale vorbereitet und zeigen sich in bester Verfassung.