ATP Finals 2026: Zverev, Alcaraz und Djokovic im Turiner Finale

Die Nitto ATP Finals 2026 in Turin starten am 15. November. Alexander Zverev trifft auf Carlos Alcaraz und Novak Djokovic um die Krönung als Weltranglistenerster.

Die Nitto ATP Finals 2026 definieren den sportlichen Abschluss der Tennis-Saison 2026 und finden vom 15. bis zum 22. November in Turin statt. Für Alexander Zverev ist dieses Turnier die entscheidende Bühne, um seine dominante Leistung des Jahres zu krönen und sich offiziell als Nummer eins der Weltrangliste zu etablieren. Obwohl das Kalenderjahr erst mit dem Six Kings Slam in Riad zwischen dem 27. und 30. Dezember endgültig abgeschlossen wird, genießen die Finals in Italien traditionell den höchsten Prestige-Status.

Zverevs Qualifikation und historische Perspektive

Alexander Zverev hat sich durch konstante Top-Platzierungen bereits für die Teilnahme an den Nitto ATP Finals qualifiziert und knüpft damit an die Erfolge von Tennis-Legende Boris Becker an. Der deutsche Star blickt auf eine erfolgreiche Vergangenheit bei diesem Event zurück, da er sie im Jahr 2018 als jüngster Spieler der Geschichte gewann und 2021 einen zweiten Triumph feiern konnte. Die Stichtage für die Qualifikation wurden am 8. November mit dem Ende der Paris Masters gesetzt, womit Punkte, die nach diesem Datum errungen werden, nicht mehr in die Wertung "Race to Turin" einfließen.

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Konkurrenz durch Alcaraz und Shelton

Zu den bereits fest qualifizierten Spielern zählen neben Zverev auch Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Ben Shelton. Da Sinner verletzungsbedingt ausfällt, rückt Rafael Jodar mit 3159 Punkten als Nachrücker nach. Carlos Alcaraz gilt als härtester Gegner für Zverev, wobei der Spanier trotz fehlender Spieltiefe noch an seinem alten Rhythmus arbeitet. Im direkten Vergleich führt Alcaraz gegen Zverev mit 7:6 Siegen und könnte in Turin erneut ein schweres Duell liefern.

Djokovic und Medvedev als unkonventionelle Faktoren

Nach dem Ausfall von Sinner könnte Novak Djokovic die Lücke füllen, obwohl sein letztes Auftreten in Shanghai enttäuschend war. Der 39-Jährige besiegte Zverev kürzlich in Peking und gewinnt im direkten Vergleich mit 10:5, nutzt jedoch das Zwei-Sätze-System der Finals strategisch aus. Daniil Medvedev bleibt hingegen ein unberechenbarer Faktor, dessen emotionale Schwankungen sowohl ihn selbst als auch die Gegner aus dem Konzept bringen können. Trotz mangelnder Konstanz bei Grand-Slam-Turnieren ist der Russe stets für Überraschungen gut und passt gut ins Format der Gruppenphase.

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Zverevs Bilanz gegen die Finalgegner

Alexander Zverev zeigt unterschiedliche psychologische und statistische Profile gegen seine potenziellen Gegner. Gegen Daniil Medvedev verzeichnet er eine negative Bilanz von 8:14 und meidet diese Duelle daher ungern. Demgegenüber steht eine perfekte Statistik von 6:0 gegen den US-Amerikaner Ben Shelton. Dennoch darf Shelton nicht unterschätzt werden, da er aus seiner Niederlage bei den US Open gelernt hat und kontinuierlich an Erfahrung gewinnt, was ihn zu einem gefährlichen Finalgegner macht.

Turnierstruktur und taktische Auswirkungen

Bei den ATP Finals werden die Teilnehmer zunächst in zwei Vierergruppen eingeteilt, aus denen jeweils die beiden besten Spieler ins Halbfinale vorstoßen. Die Setzliste bestimmt dabei die Gruppenzusammenstellung, wobei der Erstplatzierte per Los gegen die Plätze drei oder vier sowie fünf oder sechs antritt. Diese Struktur begünstigt taktische Anpassungen, insbesondere für Spieler wie Medvedev, die von der engen Taktung profitieren. Zverev muss seine Strategie anpassen, um sowohl die Aggressivität von Alcaraz als auch die Unberechenbarkeit von Medvedev effektiv zu kontern und so seinen Titelanspruch zu untermauern.