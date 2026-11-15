ATP Finals 2026: Zverev, Alcaraz und Jodar starten in Turin

Die Nitto ATP Finals 2026 finden vom 15. bis 22. November in Turin statt. Alexander Zverev tritt als Weltranglistenerster an, während Neuankömmlinge wie Jodar und Alcaraz um den Titel kämpfen.

Die Nitto ATP Finals 2026 bilden den sportlichen und prestigeträchtigen Abschluss der großen Tennis-Saison. Vom 15. bis zum 22. November 2026 finden die Turniere in Turin statt. Der deutsche Star Alexander Zverev startet als sicherer Favorit auf die Position eins der Weltrangliste und möchte an seine vergangenen Erfolge anknüpfen. Traditionell sind die besten acht Spieler des Kalenderjahres für die Teilnahme qualifiziert.

Qualifikation und neues Teilnehmerfeld

Die sportliche Qualifikation schließt mit dem Stichtag am 8. November nach Ende der Paris Masters. Alle Punkte, die nach diesem Datum erspielt werden, fließen nicht mehr in die Wertung für die Race to Turin ein. Aufgrund einer Verletzung von Jannik Sinner hat sich das Teilnehmerfeld geändert. Der Marokkaner Yazan Jodar ist nun erstmals im Feld und wird als erster Tennis-Profi die Finals direkt im ersten Jahr auf der Tour erreichen. Zudem geben Matteo Cobolli, Arthur Fils und Frances Tiafoe ihr Debüt bei den großen Endjahres-Meisterschaften.

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Historische Rekorde und deutsche Erfolge

Alexander Zverev blickt auf eine erfolgreiche Vergangenheit bei den ATP Finals zurück. Er gewann das Turnier bereits im Jahr 2018 als jüngster Spieler der Geschichte und wiederholte den Triumph im Jahr 2021. Im Vergleich dazu triumphierte der Russe Daniil Medvedev in seinem ersten Jahr 2020. Von den aktuell qualifizierten Spielern haben nur Zverev und Medvedev den Titel bereits gewonnen. Die historische Dominanz bei den Finals liegt bei Novak Djokovic, der sieben Titel errungen hat. Er qualifizierte sich 2026 erstmals seit 2017 sportlich, nachdem er in den beiden vorangegangenen Jahren verletzungsbedingt fehlte.

Gruppeneinteilung und das Format

Bei den ATP Finals werden zunächst zwei Vierergruppen gebildet. Aus jeder Gruppe qualifizieren sich die jeweils zwei besten Spieler für das Halbfinale. Die Setzliste bestimmt die Verteilung: Der Erstplatzierte erhält per Los die Nummer drei oder vier. Ihm zur Seite gesetzt werden die Nummer fünf oder sechs sowie die Nummer sieben oder acht. Dieses Format soll eine faire Verteilung der Gruppen und spannende Begegnungen im K.o.-System gewährleisten. Die Gruppenphase stellt eine enorme Belastungsprobe dar, da jeder Matchpunkt in diesem geschlossenen System entscheidend sein kann.

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Auswirkungen von Verletzungen und Formkurven

Die Abwesenheit von Jannik Sinner verändert die Konkurrenzsituation erheblich. Normalerweise kann nur ein voll fitesser Sinner mit Carlos Alcaraz auf Top-Level-Niveau mithalten. Alcaraz fehlt aufgrund einer Verletzungspause noch etwas an seiner alten Form, bleibt aber einer der härtesten Gegner im Feld. Im direkten Vergleich gegen Alexander Zverev führt der Spanier mit 7:6 gewonnenen Matches. Dennoch hat Alcaraz die Möglichkeit, in Turin seinen alten Spielrhythmus wiederzufinden und seine Dominanz zu zeigen.

Direkte Duelle und Taktiken der Star-Player

Alexander Zverev hat eine spezifische Dynamik in den direkten Duellen. Gegen den emotionalen und manchmal unberechenbaren Daniil Medvedev führt Zverev eine schlechte Bilanz von 8:14. Die unkonstante Spielweise des Russen passt oft besser zum kurzen Format der Finals. Im Gegensatz dazu führt Zverev gegen den US-Amerikaner Ben Shelton eine perfekte Bilanz von 6:0. Shelton, der als Finalist der US Open antritt, hat aus seinen Niederlagen gelernt und sammelt zunehmend Erfahrung. Zverev wird Shelton jedoch nicht unterschätzen, da der junge US-Amerikaner eine steigende Tendenz aufweist.

Fazit und Ausblick auf die Endphase

Obwohl die Saison nach Turin fortgesetzt wird, gelten die ATP Finals als der letzte große Höhepunkt. Der offizielle Saisonabschluss erfolgt erst mit dem Six Kings Slam in Riad vom 27. bis 30. Dezember. Bis dahin hat Alexander Zverev die Chance, seine gute Saison zu krönen und die Nummer eins der Weltrangliste zu bestätigen. Die Teilnahme am Davis-Cup-Finale 2026 mit Deutschland sowie die Erste Bank Open in Wien mit Teilnehmern wie Carlos Alcaraz zeigen die hohe Intensität der kommenden Monate für die Top-Spieler.