Die Nitto ATP Finals 2026 in Turin starten am 15. November. Alexander Zverev, Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev kämpfen um den Titel. Ein Blick auf die qualifizierten Spieler und die Chancen.

Die Nitto ATP Finals 2026 sind das bedeutendste Abschlussturnier der Tennis saison und finden vom 15. bis zum 22. November 2026 in der italienischen Metropole Turin statt. Alexander Zverev tritt als sicherer Weltranglistenerster an und versucht, seine exzellente Jahresbilanz mit einem Titelgewinn zu krönen. Obwohl das Calendar Year-Ending traditionell als höchstes Prestige gilt, folgen im Dezember weitere Events wie der Six Kings Slam in Riad.

Qualifikation und Starterfeld in Turin

Die sportliche Qualifikation für das Achtermann-Feld basiert auf der Wertung "Race to Turin", deren Stichtag der 8. November ist. Mit dem Ende der Paris Masters am selben Tag friert die Punktezählung ein, sodass spätere Turniere keine Auswirkung mehr auf die Setzliste haben. Insgesamt haben sich die besten acht Spieler des Kalenderjahres für die Hauptrunde qualifiziert. Zu den Debütanten gehören Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Francesco Cobolli, Arthur Fils und Frances Tiafoe. Luciano Darderi fällt dabei als erster Spieler in der Geschichte auf, der die ATP Finals im selben Jahr erreicht, in dem er seine Profikarriere startet.

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Jannik Sinner hat seine Teilnahme verletzungsbedingt abgesagt, was die Ausgangslage im Feld verändert. Novak Djokovic fehlte in den vergangenen zwei Jahren ebenfalls aufgrund von Verletzungen, gewann aber in den Jahren davor insgesamt sieben Titel und ist damit der erfolgreichste Einzelspieler der Turnierge schichte. Unter den aktuellen Teilnehmern haben nur Alexander Zverev und Daniil Medvedev bereits den Titel geholt. Zverev triumphierte 2018 als jüngster Spieler der Geschichte und erneut 2021, während Medvedev 2020 den Sieg errang.

Durchbruchsmonate und historische Erfolge

Alexander Zverev festigt seine Position an der Spitze der Weltrangliste mit dem Ziel, die Führung der Nummer eins zu halten. Mit diesem Erfolg knüpft er an die Erfolge der deutschen Tennis-Legende Boris Becker an. Zverev blickt auf eine starke Saison zurück und hat in Turin die besten Erinnerungen, da er das Turnier bereits zweimal gewann. Seine Bilanz gegen die stärksten Konkurrenten zeigt gemischte Bilder, doch seine Leistung in der laufenden Saison macht ihn zum Titelfavoriten.

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Die Setzliste für die Vorrundengruppen wird durch ein Losverfahren bestimmt. Der Erstplatzierte der Setzung erhält die Plätze drei oder vier, die Nummer fünf oder sechs sowie die Nummer sieben oder acht als Gruppengegner. Diese Struktur soll für ausgewogene und spannende Begegnungen in der Gruppenphase sorgen, aus der die besten beiden Spieler jeder Vierergruppe ins Halbfinale einziehen. Die genaue组putzbestimmung erfolgt vor Turnierbeginn.

Konkurrenz um die Nummer eins

Carlos Alcaraz bleibt der größte Rivale für Alexander Zverev auf dem Weg zum Titel. Bei einer vollen Gesundheitsverfassung kann kaum ein anderer Spieler mit dem Spanier mithalten, wenngleich Zverev bei seiner Höchstform durchaus Paroli bieten kann. Im direkten Vergleich führt Alcaraz die Head-to-Head-Bilanz mit 7:6. Nach seiner Verletzungspause wirkt der Weltranglisten-Dritte zwar noch nicht auf seinem absoluten Top-Level, gehört aber weiterhin zu den härtesten Gegnern im Feld. Die Zeit bis zum Start in Turin nutzen beide, um ihren Spielrhythmus wieder zu finden.

Daniil Medvedev ist als Spieler unvorhersehbar und kann sowohl sich selbst als auch seine Gegner emotional aus dem Konzept bringen. Obwohl er bei Grand-Slam-Turnieren zuletzt an Konstanz mangelte, ist er für jede Überraschung gut und profitiert von der spezifischen Formatierung der ATP Finals. Alexander Zverev spielt jedoch äußerst ungern gegen den Russen und führt gegen diesen eine deutliche Defizitbilanz von 8:14. Dieser statistische Nachteil wäre für den deutschen Star ein Grund, dem Duell im Idealfall aus dem Weg zu gehen.

Auftakt gegen Ben Shelton und weitere Gegner

Im direkten Kontrast zu Medvedev trifft Alexander Zverev auf Ben Shelton mit einer herausragenden persönlichen Bilanz. Gegen den US-Amerikaner führt Zverev eine lupenreine Statistik von 6:0. Dennoch darf Shelton nicht unterschätzt werden. Der junge Spieler verlor das Finale der US Open in New York in vier Sätzen, wird jedoch aus dieser Erfahrung gelernt haben. Mit zunehmender Turniererfahrung entwickelt er sich zu einer gefährlichen Kraft, die jeden Sieg hart erkämpft.

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Die ATP Finals 2026 versprechen daher eine intensive Auseinandersetzung zwischen erfahrenen Titelinhabern und aufstrebenden Talente n. Die Kombination aus historischen Rekorde n, aktuellen Verletzungsituationen und den spezifischen Head-to-Head-Bilanz en macht das Turnier zu einem der spannendsten Events im internationalen Tenniskalender. Alle Beobachter werden verfolgen, ob Alexander Zverev seine Vormachtstellung festigen kann.