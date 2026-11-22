Alexander Zverev und Carlos Alcaraz spielen am 22. November 2026 um den Titel bei den ATP Finals in Turin. Alle Infos zu Uhrzeit und Streaming.

Das Halbfinale der ATP Finals 2026 in Turin ist entschieden und bereitet ein hochkarätiges Finale vor. Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev hat sich im Duell gegen Daniil Medwedew durchgesetzt und damit sein Ticket für das Saisonfinale gelöst. Nun wartet er auf den spanischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz, der sich ebenfalls durch einen knappen Sieg qualifiziert hat. Die Begegnung zwischen diesen beiden Top-Spielern steht nun fest und verspricht Spannung pur.

Detaillierte Spielberichte der Halbfinalpartien

Alexander Zverev zeigt sich in bester Verfassung, nachdem er im Halbfinale gegen den Russen Daniil Medwedew die Oberhand behalten hat. Dieser Sieg führt den Deutschen nun direkt ins Finale der prestigeträchtigen Saisonabschluss-Veranstaltung in Italien. Mit diesem Durchmarsch positioniert sich Zverev erneut als einer der großen Favoriten auf den Titel. Die Leistung im Halbfinale unterstreicht die Formkurve, die der Weltranglisten-Führende in dieser entscheidenden Phase des Jahres an den Tag legt.

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Gegenüber steht Carlos Alcaraz, der sich in seinem Halbfinale gegen den Amerikaner Ben Shelton durchgesetzt hat. Das Match verlief äußerst spannend, da Alcaraz nach einem Satzrückstand von 3:6 noch die Wende vollziehen musste. In der zweiten Partie glich er den Stand aus, ehe das entscheidende dritte Match durch einen Tiebreak mit 7:6 (7:1) zugunsten des Spaniers endete. Diese dramatische Kehrtwende zeigt die mentale Stärke des jungen Spaniers.

Historische Kontexte und Titelambitionen

Alexander Zverev blickt auf eine beeindruckende Historie bei diesen Turnieren zurück. Er hat die ATP Finals bereits erfolgreich gewonnen, konkret in den Jahren 2018 und 2021. Ziel des Deutschen ist es nun, im Finale gegen Carlos Alcaraz seinen dritten Triumph bei der prestigeträchtigen Saisonabschluss-Veranstaltung einzufahren. Dieser dritte Titel würde seine Dominanz in dieser Disziplin weiter festigen und ihn in die Riege der absoluten Großen des Sports katapultieren.

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Carlos Alcaraz hingegen steht noch vor der Herausforderung, seinen ersten Triumph beim Saisonabschluss zu feiern. Bisher wartet der Spanier auf diesen ersten großen Titel bei den ATP Finals. Das Finale gegen den erfahrenen deutschen Rivalen bietet Alcaraz die ideale Gelegenheit, diese Hürde zu nehmen. Die Motivation, als erster Titelgewinn diesen prestigeträchtigen Abschluss der Saison zu erreichen, wird den jungen Star zusätzlich antreiben.

Übertragungsrechte und technische Details

Das Finale der ATP Finals 2026 zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz findet am Sonntag, den 22. November 2026, statt. In Deutschland wird die Partie live und exklusiv bei Sky übertragen. Dies gewährleistet, dass alle Fans die entscheidenden Punkte der beiden Top-Spieler unverzüglich verfolgen können. Die exklusiven Rechte sorgen für eine qualitativ hochwertige Übertragung des internationalen Tennis-Höhepunkts.

Sky startet die Übertragung des Einzelfinales bereits um 17:30 Uhr. Für Zuschauer, die nicht direkt ins Stadion in Turin reisen können, bietet Sky Go die Partie an. Alternativ wird das Endspiel auch beim Streamingdienst WOW übertragen. Für beide Angebote ist ein entsprechender kostenpflichtiger Zugang erforderlich, um den Live-Blick auf das Tennis-Duell zu erhalten.

Informationsangebote für verzögerte Zuschauer

Wer das Finale zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz nicht live im TV oder Stream verfolgen kann, bleibt bei ran auf dem Laufenden. Dieser Sender bietet eine Alternative für Zuschauer, die auf die Übertragung bei den kostenpflichtigen Anbietern verzichten müssen. Die Informationen sind sorgfältig geprüft und gewährleisten einen aktuellen Überblick über den Turnierverlauf.

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Alle genannten Zeiten und Termine sind feststehend und gelten für die Übertragung in der deutschen Zone. Die Zuschauer können sich darauf einstellen, dass das Finale am 22. November 2026 in den späten Abendstunden beginnt. Die Details zur Übertragung sind klar definiert, sodass keine Unsicherheit bezüglich des Senders oder der Uhrzeit besteht.