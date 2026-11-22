Alexander Zverev trifft Carlos Alcaraz im ATP-Finale 2026 in Turin. Alle Infos zur Übertragung bei Sky, Startzeit am 22. November 2026 und Livestream-Optionen.

Das Endspiel der ATP Finals 2026 in Turin ist perfekt besetzt, als Alexander Zverev auf Carlos Alcaraz trifft. Der deutsche Top-Spieler hat sich im Halbfinale klar gegen Daniil Medwedew durchgesetzt und steht nun bereit, seinen dritten Triumph beim Saisonabschluss zu feiern. Auf der anderen Seite des Netzes wartet der spanische Grand-Slam-Sieger Carlos Alcaraz, der im hart umkämpften Halbfinale gegen Ben Shelton nach einer Satzrückstandslage doch noch den Sieg holte.

Entscheidende Halbfinals für das große Finale

Alexander Zverev zeigt sich in beeindruckender Form, nachdem er im Halbfinale gegen Daniil Medwedew souverän gewonnen hat. Dies bringt ihn in die Position, nach seinen Titelgewinnen 2018 und 2021 erneut die Trophäe der ATP Finals zu hüten. Sein Gegner Carlos Alcaraz musste im anderen Halbfinale hingegen gegen Ben Shelton erst nach einer knappen Niederlage in den ersten Sätzen mit 3:6 aufholen, bevor er die folgenden Abschnitte mit 6:3 und 7:6 (7:1) für sich entschied. Diese dramatische Wendung unterstreicht die hohe Konkurrenzdichte des Turniers.

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Übertragungstermine und Streaming-Details

Das entscheidende Match zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz findet am Sonntag, den 22. November 2026, statt. Sky startet die live Exklusivübertragung in Deutschland bereits um 17:30 Uhr, um den Zuschauern umfassende Einblicke und Analysen vor dem eigentlichen Start der Partie zu bieten. Da Sky die exklusiven Rechte hält, ist ein entsprechender kostenpflichtiger Zugang für die Verfolgung der Aktion notwendig.

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Streaming-Alternativen für digitale Zuschauer

Neben dem klassischen Fernsehempfang über Sky bietet Sky Go eine mobile und flexible Alternative für Fans an, die die Partie unterwegs verfolgen möchten. Eine weitere Option stellt der Streamingdienst WOW dar, der ebenfalls den Zugang zum Event ermöglicht. Beide digitalen Plattformen erfordern jedoch ein aktives Abonnement, um das Endspiel ohne Unterbrechung in bester Qualität zu genießen. Fans, die auf diese Dienste verzichten, können bei ran auf aktuelle Ergebnisse und Liveticker zurückgreifen, um über den Verlauf des Spiels informiert zu bleiben.