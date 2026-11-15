ATP Finals 2026: Zverev tritt in Turin an - Qualifikation und Gegner im Überblick

Alexander Zverev startet bei den Nitto ATP Finals 2026 in Turin. Erfahren Sie alles zur Qualifikation, den neuen Debütanten und den direkten Duellen gegen Alcaraz und Medvedev.

Die Nitto ATP Finals 2026 bilden das prestigeträchtigste Abschlussereignis der Tennissaison und finden traditionell im November im italienischen Turin statt. Der deutsche Star Alexander Zverev wird als favorisierte Nummer 1 der Weltrangliste mit dabei sein, um seinen Titelgewinn aus der Vergangenheit zu verteidigen. Das Turnier dauert vom 15. bis zum 22. November 2026 und lockt die besten Spieler der Welt auf die Plätze der italienischen Metropole.

Auch wenn der Six Kings Slam in Riad zeitlich später im Kalender stattfindet und das Jahr sportlich beschließt, gelten die ATP Finals als der letzte große, klassische Höhepunkt. Alexander Zverev blickt auf eine erfolgreiche Historie bei diesem Event zurück. Er gewann die Titel bereits 2018 als jüngster Spieler der Geschichte und konnte 2021 einen zweiten Triumph feiern, was seine starke Verbindung zum Turnier unterstreicht.

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Qualifikation und neue Debütanten

Die sportliche Qualifikation für das Feld der besten acht Spieler wurde am 8. November mit dem Ende der Paris Masters endgültig fixiert. Punkte, die in den Wettbewerben nach diesem Stichtag errungen wurden, fließen nicht mehr in die Wertung zur Race to Turin ein. Durch die Verletzungspause von Jannik Sinner, der seine Teilnahme absagen musste, rückt ein neuer Spieler nach. Jodar steht nun im Feld und ist der erste Tennis-Profi, der die ATP Finals im ersten Jahr auf der Tour erreicht.

Neben Jodar geben drei weitere Talente ihr Debüt bei diesem Event. Matteo Cobolli, Alexander Shevchenko (hier als Fils bezeichnet im Kontext der Quelle) und Frances Tiafoe starten erstmals in Turin. Sie stoßen zu einer etablierten Gruppe, von der nur Alexander Zverev und Daniil Medvedev den Titel bereits erfolgreich verteidigen konnten. Medvedev triumphierte 2020, während Zverev seine Siege in den Jahren 2018 und 2021 feierte.

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Gruppenauslosung und Spielmodus

Bevor die K.o.-Runde beginnt, werden die Teilnehmer in zwei Vierergruppen eingeteilt. Aus jeder Gruppe qualifizieren sich die zwei Erstplatzierten für das Halbfinale. Das Setzsystem sorgt für eine ausgewogene Verteilung der Top-Spieler. Der Erstplatzierte der Setzliste erhält per Los einen Gegner aus der Gruppe der Plätze drei oder vier, einer aus der Gruppe der Plätze fünf oder sechs und einer aus der Gruppe der Plätze sieben oder acht.

Diese Struktur bedeutet für die Teilnehmer einen hohen Druck in der Vorrunde, da direkte Duelle oft über den Gruppensieg entscheiden. Die Logik der Auslosung stellt sicher, dass die stärksten Spieler nicht frühzeitig aufeinandertreffen, aber dennoch genügend Raum für taktische Anpassungen in den Gruppenphasen bleibt. Die Teilnehmer müssen sich auf schnelle Anpassungen an unterschiedliche Spielstile einstellen.

Top-Gegner: Alcaraz und Medvedev

Carlos Alcaraz gilt neben Jannik Sinner als einziger direkter Konkurrent für Alexander Zverev, der seine Vormachtstellung herausfordern kann. Alcaraz hat im direkten Vergleich eine Bilanz von 7:6 gegen den Deutschen. Trotz einer aktuellen Verletzungspause und fehlender Trainingstage gehört der Spanier zu den härtesten Gegnern im Feld. Seine Top-Form stellt für Zverev eine immense Herausforderung dar, zumal Alcaraz noch Zeit hat, seinen alten Spielrhythmus in Turin wiederzufinden.

Daniil Medvedev präsentiert sich als unvorhersehbarer Faktor im Turnier. Sein emotionaler Spielstil und seine Neigung zu Ausrastern können sowohl ihn selbst als auch seine Gegner aus dem Konzept bringen. Alexander Zverev spielt äußerst ungern gegen den Russen und hat gegen diesen eine negative Bilanz von 8:14. Das schnelle Hallenformat der ATP Finals könnte Medvedevs Stärken jedoch begünstigen, da er dort oft für Überraschungen sorgt, auch wenn er bei Grand-Slam-Turnieren zuletzt an Konstanz mangeln ließ.

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Weitere Herausforderungen: Shelton und Shelby

Im Gegensatz zu den Duellen gegen Medvedev und Alcaraz zeigt sich Alexander Zverev im direkten Vergleich mit dem US-Amerikaner Ben Shelton äußerst erfolgreich. Die Bilan ist mit 6:0 für den Deutschen ausgeglichen, was auf eine klare Dominanz in diesen Begegnungen hindeutet. Dennoch darf Shelton nicht auf die leichte Schulter genommen werden, besonders nach seinem Auftritt bei den US Open in New York.

Zverev gewann in New York in vier Sätzen, doch dieser Sieg bietet keine Garantie für eine leichte Reise in Turin. Der junge Amerikaner hat aus seiner Niederlage gelernt und sammelt zunehmend Erfahrung. Seine physische Kraft und sein modernes Spiel können im Gruppenmodus der Finals zu Problemen führen, weshalb Zverev auch gegen ihn wachsam bleiben muss, um den Titelgewinn nicht zu gefährden.

Ausblick und historische Bedeutung

Mit einem Sieg bei den ATP Finals würde Alexander Zverev seine Dominanz im Jahr 2026 festigen und sich an der Seite von Tennis-Legende Boris Becker positionieren. Becker gilt als deutscher Tennis-Exponent, und Zverevs Erfolg knüpft direkt an diese hohe Tradition an. Die Teilnahme am Davis-Cup-Finale 2026 mit Deutschland steht ebenfalls noch aus, doch die ATP Finals bleiben der individuelle Maßstab.

Das Turnier in Turin ist somit nicht nur eine sportliche Endabrechnung, sondern auch eine Bühne, um die kommende Ära des Tennissports zu definieren. Die Mischung aus etablierten Champions wie Zverev und Medvedev sowie aufstrebenden Talenten wie Jodar und Cobolli verspricht hochkarätige Matches. Die Erwartungen sind groß, da die Punkte nach dem 8. November nicht mehr zählen und jeder Punkt in den verbleibenden Wochen entscheidend ist.