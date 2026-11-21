Das ATP-Finals-Finale 2026 am 22. November 2026 in Turin ist exklusive Sky-Übertragung. Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz mit Start um 17:30 Uhr.

Das große Finale der ATP Finals 2026 wird am Sonntag, den 22. November 2026, im italienischen Turin ausgetragen. Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev trifft dabei auf den spanischen Topfavoriten Carlos Alcaraz. Beide Athleten haben sich in ihren jeweiligen Halbfinalspielen durchgesetzt und nun die letzten Hürde zur Teilnahme am prestigeträchtigen Saisonfinale überwunden.

Details zum Turnierverlauf

Alexander Zverev hat seinen Weg ins Finale mit einem Sieg über Daniil Medwedew bereitet. Der Deutsche nutzt diese Chance, um nach seinen Titelerfolgen in den Jahren 2018 und 2021 erneut nach dem Gewinn der ATP Finals zu greifen. Für ihn steht bereits die Möglichkeit auf den dritten Titel bei diesem Event im Raum. Carlos Alcaraz hingegen steht noch vor seinem ersten Triumph bei diesem Saisonabschluss. Er sicherte sich seinen Finalplatz in einem knappen Dreisatzmatch gegen Ben Shelton. Trotz eines Satzrückstands von 3:6 drehte der Spanier das Spiel noch und gewann die folgenden Sätze mit 6:3 sowie 7:6 (7:1).

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Übertragungsmöglichkeiten und Startzeit

Die exklusiven Fernseh- und Streamingrechte für das Finale in Deutschland liegen bei Sky. Die live Übertragung des Einzelfinales startet bereits um 17:30 Uhr. Zuschauer, die die Partie nicht im klassischen Fernsehen verfolgen möchten, haben die Option, das Event über den Streamingdienst Sky Go zu schauen. Eine weitere Alternative bietet der Anbieter WOW an, der ebenfalls eine Live-Übertragung der Partie anbietet.

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Kostenpflichtige Zugänge erforderlich

Für die Nutzung der Streamingangebote Sky Go und WOW ist ein entsprechender kostenpflichtiger Zugang zwingend erforderlich. Wer den Live-Mitch bei Sky nicht verfolgen kann, bleibt bei ran auf dem Laufenden. Dort werden wichtige Informationen und Updates zum Spielverlauf bereitgestellt. Die Übertragung der ATP Finals bleibt dabei ein exklusives Event für die Abonnementkunden der genannten Plattformen.

Historischer Kontext und Bedeutung

Der Vergleich der bisherigen Erfolge unterstreicht die besondere Dynamik dieses Duells. Alexander Zverev hat die ATP Finals bereits zweimal gewonnen, was seine Erfahrung und Dominanz in dieser spezifischen Turnierform belegt. Carlos Alcaraz wartet hingegen noch auf den ersten Sieg bei diesem prestigeträchtigen Saisonabschluss. Das Match am 22. November 2026 wird daher nicht nur um den Titel, sondern auch um die historische Einordnung der aktuellen Generation der Profispieler gehen. Beide Athleten haben sich im Halbfinale bewährt und zeigen aktuelle Form.