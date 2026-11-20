Alexander Zverev steht im Halbfinale der ATP Finals gegen Daniil Medwedew. Der Russe setzte sich gegen Frances Tiafoe durch. Das Duell findet Samstag statt.

Im Halbfinale der ATP Finals in Turin erwartet den deutschen Tennis star Alexander Zverev am kommenden Samstag eine harte Prüfung. Der 30-jährige Russe Daniil Medwedew hat sich als Gegner für das Match am Freitagabend bestätigt. Das Duell ist für den frühen Abend um 20:30 Uhr angesetzt und stellt eine der zentralen Fragen der Tennis -Saison dar.

Auslose und Gruppenphase Analyse

Die Ausgangslage für das Halbfinale ist durch die Leistungen in der Gruppenphase klar definiert. Alexander Zverev ging mit einer perfekten Bilanz aus drei Siegen in drei Spielen in die KO-Runde. Diese Performance stärkt das Selbstvertrauen des zweimaligen Grand-Slam-Siegers, der diese prestigeträchtige Veranstaltung bereits in den Jahren 2018 und 2021 für sich entscheiden konnte. Im direkten Kontrast dazu steht Daniil Medwedew, der frühere Weltranglistenerste, der 2020 bereits den Titel holte. Sein Weg ins Halbfinale verlief knapp, da er im entscheidenden Gruppenspiel am Freitagabend gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe antreten musste.

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Medwedew besiegt Tiafoe knapp

Daniil Medwedew sicherte sich den Einzug in die letzte vier mit einem Sieg im Zwei-Satz-Durchgang mit 6:3 und 6:4 gegen Frances Tiafoe. Im ersten Satz nutzte der Russe eine offensichtliche Schwächephase des US-Amerikaners aus und erzielte einen Break. Tiafoe zeigte sich beim eigenen Aufschlag weitgehend souverän und hielt die Position gut. Im zweiten Satz entwickelte sich eine entscheidende Phase bei einem Stand von 4:4. Frances Tiafoe reizte dabei wiederholt die zulässigen 25 Sekunden für seinen Aufschlag aus. Dies führte dazu, dass er beim dritten Breakball gegen ihn den ersten Aufschlag abgezogen bekam. Dieser Fehler kostete ihn nicht nur das Spiel, sondern wenig später verlor er auch das gesamte Match und damit den letzten Gruppenspielpunkt.

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Historische Statistiken und心理压力

Die statistische Vorlage für das Duell zwischen Alexander Zverev und Daniil Medwedew liest sich für den Deutschen wenig ermutigend. Seine historische Bilanz gegen den Gegner ist mit 8:14 klar negativ. In den letzten 16 direkten Aufeinandertreffen gewannen die Russen 13 Partien. Medwedew gilt daher faktisch als Angstgegner für Zverev, was eine psychologische Hürde darstellt. Dennoch zeigt sich der Russe gelassen. Bei