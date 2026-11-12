ATP Finals Turin: Zverev und Djokovic im November 2024

Alexander Zverev tritt bei den ATP Finals in Turin an. Novak Djokovic fehlt trotz Qualifikation nicht. Alle Infos zum Format, Geldpreisen und Terminen.

Im November findet das traditionelle Saisonfinale der ATP World Tour in der Inalpi Arena von Turin statt. Die besten acht männlichen Tennisspieler der Welt kämpfen vom 15. bis zum 22. November auf einem Indoor-Hartplatz um den Titelgewinn. Das Turnier wird seit 2021 in der norditalienischen Metropole ausgetragen und markiert den krönenden Abschluss der Profi-Saison.

Der neue Weltranglistenerste Alexander Zverev gehört definitiv zum Teilnehmerfeld. Der 29-jährige Deutsche strebt seinen dritten Titelgewinn an, nachdem er bereits 2018 und 2021 triumphierte. Für Zverev wäre ein weiterer Sieg die logische Krönung eines außergewöhnlichen Tennisjahres.

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Gruppensystem und Spielplan

Anders als bei herkömmlichen Turnieren werden die acht Teilnehmer vorab in zwei Vierergruppen eingeteilt. Innerhalb dieser Gruppen trifft jeder Spieler auf jeden anderen. Die Gruppensieger sowie die punktbesten Gruppenzweiten qualifizieren sich für das Halbfinale. Dort wechselt das Format ins K.-o.-System, wobei die Gruppenersten gegen die Gruppenzweiten antreten.

Die Gruppenspiele werden im Best-of-3-Modus ausgetragen. Der Spielplan sieht vor, dass sich die beiden Gruppen an den einzelnen Tagen abwechseln. Das erste Einzel jedes Tages startet bereits um 14 Uhr, während das zweite Match um 20.30 Uhr beginnt. Die Halbfinals und das große Finale sind für den 21. und 22. November angesetzt.

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Ausfälle und überraschende Abwesenheiten

Der Vorjahresgewinner Jannik Sinner muss aufgrund von Knieproblemen verletzungsbedingt absagen. Er hätte sich theoretisch für das Turnier qualifiziert, kann aber nicht am Start teilnehmen. Überraschend fehlt auch der Rekordsieger Novak Djokovic dem Teilnehmerfeld. Djokovic hat sich schlichtweg nicht für die Finals qualifiziert.

Am Donnerstag wurden die Vierergruppen für die Gruppenphase offiziell ausgelost. Die beiden Gruppen tragen die Namen der Tennis-Legenden John McEnroe und Ivan Lendl. Diese Benennung ehrt die historischen Erfolge der beiden Spieler in der Geschichte des Tennis.

Finanzielle Prämien und Preisgeldverteilung

Die ATP Finals bieten ein hohes finanzielles Anreizpotenzial für die Teilnehmer. Insgesamt geht es in Turin um rund 14 Millionen Euro an Preisgeldern. Der Gesamtsieger der Turniere erhält eine Auszahlung in Höhe von 4,6 Millionen Euro.

Zusätzlich zu den Platzierungspreisen gibt es Startprämien. Jeder Spieler erhält eine Antrittsprämie von 338.000 US-Dollar, was ungefähr 305.000 Euro entspricht. Diese Summe wird ausgezahlt, sofern der Spieler alle drei Gruppenspiele bestreitet und nicht verletzungsbedingt aufgeben muss.

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Für jeden einzelnen Sieg in der Gruppenphase kommt eine Prämie von 405.000 US-Dollar hinzu, was etwa 365.000 Euro entspricht. Wer es bis in das Halbfinale schafft, sichert sich zusätzlich eine Prämie von 1.206.000 US-Dollar. Das entspricht einem Wert von ca. 1.088 Mio. Euro laut Angaben des Turniers.

Übertragung auf Sky und Finale

Tennishasser stehen vor einer Hürde, da es keine Free-TV-Übertragung der ATP Finals gibt. Die Spiele sind exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Darüber hinaus laufen die Spiele auch bei weiteren digitalen Plattformen. Fans müssen also auf ein Bezahlabonnement zurückgreifen, um das Saisonfinale live zu verfolgen.