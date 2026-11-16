ATP-Finals: Zverev trifft auf Alcaraz im Kampf um die Perfektion

Alexander Zverev startet mit Sieg gegen Jodar in die ATP-Finals. Am 17. November trifft er in Turin auf Ben Shelton. Alcaraz bleibt das Ziel für die perfekte Saison.

Das Tennisjahr neigt sich dem Ende zu, und im Mittelpunkt des Geschehens stehen die besten acht Akteure der Weltrangliste, die sich in den ATP-Finals messen. Das Turnier in Turin dient zugleich als das letzte Punktturnier des Jahres. Alexander Zverev startet als Nummer eins der Weltrangliste in dieses prestigeträchtige Finale. Sein unmittelbares Ziel ist es, den letzten Makel einer ansonsten traumhaften Saison zu beseitigen.

Erster Sieg gegen Jodar und Gruppenphase

Zverev geht mit hoher Motivation in die Gruppenphase, in der er auf Ben Shelton, Arthur Fils und Rafael Jodar trifft. Sein Auftaktmatch begann bereits erfolgreich: Der 29-Jährige besiegte den Spanier Rafael Jodar klar in zwei Sätzen mit den Ergebnissen 6:4 und 6:4. Dieser Start war entscheidend für sein Selbstvertrauen und seine Position in der Gruppe.

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Shelton setzt sich gegen Fils durch

Gleichzeitig lief die andere Gruppe des Turniers erfolgreich für Zverevs nächsten großen Gegner. Der Amerikaner Ben Shelton traf in seinem ersten Gruppenspiel auf den Franzosen Arthur Fils. Shelton konnte sich in einem spannenden Dreisatzduell durchsetzen und siegte mit 6:2, 3:6 und 6:3. Diese Leistungen haben die Erwartungen an beide Spieler für die kommende Runde gesteigert.

Kracher am 17. November in der Inalpi Arena

Der nächste bedeutende Aufeinandertreffpunkt ist nun gesetzt. Bei den ATP-Finals treffen Alexander Zverev und Ben Shelton am 17. November 2024 in der Inalpi Arena in Turin aufeinander. Das spezifische Datum und der Ort sind für die Fans fest verankert. Das geplante Match soll am 17.11 um 20:30 Uhr beginnen und erwartet großes Zuschauerinteresse.

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Übertragung nur im kostenpflichtigen Angebot

Für die Verfolgung dieses Top-Matches gibt es keine freien Sendeanstalten. Das Match wird nicht im Free-TV übertragen, was die Reichweite einschränkt. Lediglich der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Spiele exklusiv auf Sky Sport. Für diese Übertragung ist zwingend ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um die Bilder live empfangen zu können.

Zielrichtung Alcaraz und digitale Optionen

Obwohl das direkte Duell gegen Ben Shelton ansteht, bleibt das übergeordnete Ziel von Alexander Zverev der Kampf gegen Carlos Alcaraz. Zverev will diesen letzten Makel seiner Traumsaison tilgen, wofür der Sieg gegen Shelton der wichtigste Schritt ist. Da kein kostenloser Livestream verfügbar ist, müssen Zuschauer auf SkyGo oder WOWTV zurückgreifen, die ebenfalls kostenpflichtig sind.