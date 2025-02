ATR Verschiebt Lancierung der Hybrid-Evo auf 2035

ATR hat die Indienststellung der Hybrid-Evo, die ursprünglich für 2030 geplant war, auf frühestens 2035 verschoben. Die Entwicklung des Hybridantriebssystems ist noch nicht abgeschlossen. ATR wird stattdessen auf eine weiterentwickelte Version eines bestehenden Motors zurückgreifen. Der Hersteller bleibt der Forschung im Bereich sauberer Luftfahrt verbunden und ist weiterhin an neuen Technologien interessiert.

ATR hat die Indienststellung der für 2030 angekündigten Hybridantrieb s-Variante ihrer Regionalflugzeug e verschoben. Die ATR Evo soll nun frühestens 2035 auf den Markt kommen. Der Regionalflugzeug hersteller hatte die Evo 2022 angekündigt und damals mitgeteilt, beim Antrieb auf ein System aus konventioneller Verbrennung und batterieelektrischem Antrieb zu setzen, das beim Start und im Steigflug unterstützt.

Nun heißt es, dass die Evo weder 2030, noch 2035 mit einem komplett neuen Antrieb abheben wird. Stattdessen geht ATR jetzt davon aus, dass die neue Version des Flugzeugs von einer stark weiterentwickelten Version eines bestehenden Motors angetrieben wird. Zum Grund für die Verzögerung gibt ATR an, dass die Technologie für das geplante Hybrid-Elektro-Antriebssystem noch nicht ausgereift sei. Man müsse sich den technischen Realitäten stellen, hieß es vom Flugzeugbauer. Laut 'Flight Global' hatte 'Pratt & Whitney', der aktuelle Lieferant für die Triebwerke der ATR-Flugzeuge, zuvor bereits angekündigt, dass die Entwicklung eines komplett neuen Triebwerks für das Regionalflugzeug 'mindestens zehn Jahre' dauern würde.ATR will weiter an neuen Möglichkeiten forschen. ATR hatte ursprünglich angekündigt, mit der Hybrid-Evo den Treibstoffverbrauch der Maschine um 20 bis 30 Prozent zu senken. Zudem sollten die Triebwerke in der Lage sein, bis zu 100-prozentiges SAF zu verbrennen. Nun will der Hersteller den Angaben nach im Rahmen der EU-Förderinitiative 'Clean Aviation' weiter forschen. ATR gehört zur Hälfte zu Airbus. Der europäische Flugzeugkonzern war gerade bei seiner 'Zero-E'-Initiative zurückgerudert. Die Entwicklung eines 100-sitzigen Wasserstoff-Flugzeugs wird um unbestimmte Zeit verschoben, die Forschung an Wasserstoff-Projekten zurückgefahren. Damit bleibt der Luftfahrt zunächst vor allem SAF, um ihr Ziel des klimaneutralen Wachstums bis bis 2050 zu erreichen. Eine entsprechende Roadmap hatten die europäischen Verbände vor einer Woche vorgestellt. Dabei spielen Wasserstoff und neue Technologien nur noch eine untergeordnete Rolle bei den Einsparungszielen





