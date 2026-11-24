Anfang des Jahres soll ein Mann in Dresden einen städtischen Mitarbeiter verletzt haben. Dieser wollte bei ihm einen Vollstreckungsauftrag ausführen.

Anfang des Jahres soll ein Mann in Dresden einen städtischen Mitarbeiter verletzt haben. Dieser wollte bei ihm einen Vollstreckungsauftrag ausführen. Dresden - Ein Mann soll in Dresden einen Mitarbeiter des städtischen Steuer- und Stadtkasse namtes mit einem Fotoapparat auf den Hinterkopf geschlagen und diesen verletzt haben.

Die Staatsanwaltschaft Dresden beantragte nun beim Amtsgericht einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe in Höhe von 2.700 Euro gegen den 62-Jährigen, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Behörde ermittelt demnach wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Beschuldigte bestreitet laut Staatsanwaltschaft den Vorwurf. Den Angaben zufolge wollte der Mitarbeiter im Januar einen Vollstreckungsauftrag bei dem 62-Jährigen ausführen.

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Der Mann soll versucht haben, den Mitarbeiter zu fotografieren - dieser wollte das aber nicht. Es soll zum Gerangel und dann zum Schlag mit der Kamera gekommen sein. Der Mitarbeiter erlitt eine Platzwunde am Kopf, die genäht werden musste.