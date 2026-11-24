Nach WDR-Informationen ist eine maskierte Person in ein Büro der Partei im Kreis Unna eingedrungen. Drei Menschen wurden verletzt.

Die Fraktionssitzung der Grünen in Schwerte wurde am Montagabend offenbar gewaltsam unterbrochen. Ein Unbekannter soll das Parteibüro an der Brückstraße gestürmt haben. Die Leitstelle der Dortmunder Polizei teilte mit, dass der Verdacht einer politisch motivierten Straftat geprüft wird.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. -Informationen zehn Personen im Parteibüro auf. Der mutmaßliche Täter soll dort laut der Deutschen Presse-Agentur möglicherweise Pfefferspray versprüht haben. Danach sei er gegangen.

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Mehrere Sitzungsteilnehmer seien leicht verletzt worden. Zusätzlich hätten sie unter Atemproblemen gelitten. Im Vorbeilaufen soll der Unbekannte außerdem eine Person geschlagen haben. Nach WDR-Informationen kamen drei Verletzte ins Krankenhaus.

Auch woher ein Aufkleber stammt, der an der Scheibe des Parteibüros angebracht ist, ist noch nicht bekannt. Er trägt die Aufschrift"". Der Sticker stammt aus dem Online-Shop eines bekannten Neonazis. Die Polizei ermittelt nun, ob der Sticker mit dem Angriff in Verbindung steht.

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Nach dem Vorfall rückte die Polizei mit zahlreichen Kräften an, der mutmaßliche Täter konnte jedoch flüchten. Die Beamten fahnden jetzt nach ihm. Vor Ort sind Ermittler und Kräfte der Spurensicherung sowie der Rettungsdienst im Einsatz. -SPD für die Landtagswahl 2027, ihre Solidarität mit den Grünen-Politikern erklärt.

"Wir verurteilen den Übergriff während einer Fraktionssitzung aufs Schärfste. Den Verletzten wünschen wir eine schnelle und vollständige Genesung""Unsere Demokratie lebt von Menschen, die sich vor Ort politisch engagieren. Dieses Engagement verdient Respekt und Schutz über alle Parteigrenzen hinweg. Niemand darf Angst haben müssen, weil er sich politisch engagiert.

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