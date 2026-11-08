Attentat in Krakau: Chirurgen retten Polizisten nach Schießerei

Prof. Pędziwiatr und Dr. Wierdak retteten nach dem Massaker von Krakau Leben. Michał O. tötete sieben Menschen, darunter vier Touristen.

Im Zentrum von Krakau ereignete sich am Samstag ein blutiges Massaker, bei dem der Attentäter Michał O. sieben Menschen tötete. Die Opfer waren ein britischer Staatsbürger im Alter von 32 Jahren, ein polnischer Mann von 50 Jahren sowie drei polnische Frauen im Alter von 53, 47 und 61 Jahren. Zusätzlich wurde eine 51-jährige Österreicherin getötet, die sich ebenfalls im Kugelhagel befand. Die dramatischen Ereignisse endeten erst, als sich zwei Streifenpolizisten dem Schützen stellten und ihn festnahmen.

Chirurgen retten Leben in Altstadt

Die beiden verletzten Polizisten Jakub Kulik und Artur Morański befanden sich in tödlicher Gefahr, als sie auf den Angreifer trafen. Professor Michał Pędziwiatr, ein renommierter Chirurg im Alter von 43 Jahren, und Dr. Mateusz Wierdak saßen zu diesem Zeitpunkt zufällig in einem Restaurant in der Krakauer Altstadt. Sie bemerkten, wie der Attentäter auf die Beamten schoss, und eilten umgehend zur Stelle. Pędziwiatr beschrieb später die kritische Situation mit den Worten, dass sein Kollege alle verfügbaren Verbände in die Brustwunde des Polizisten steckte und seine Hände direkt in den zerschossenen Brustkorb legte, um die massive Blutung zu stoppen.

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Hergang der Tat und Festnahme

Laut Angaben der Ermittlungen begann der Vorfall gegen 15 Uhr, als Michał O. aus seinem Fahrzeug heraus wahllos auf Menschen schoss. Kurz nach den ersten Schüssen rammte der Täter ein anderes Fahrzeug und konnte mit seiner Flucht nicht fortsetzen. Die beiden Rettungshelfer übernahmen die unmittelbare Notfallversorgung, wobei Professor Pędziwiatr laut Berichten die Leitung der Not-Operation übernahm. Ein Sprecher der Woiwodschaft Kleinpolen bestätigte am frühen Sonntagmorgen, dass die operativen Eingriffe erfolgreich verliefen und beide Beamten das Bewusstsein wiedererlangt hatten.

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Ermittlungen und weitere Todesopfer

Nach der Festnahme von Michał O. durch die Beamten, die schwer verletzt aber bei Verstand blieben, stellten die Behörden weitere grausame Fakten fest. In der Wohnung des Täters entdeckten die Ermittler drei zusätzliche Leichen. Es handelt sich dabei um die Eltern und eine Schwester von Michał O. Der Schütze soll am Tag der Tat einen Akt begangen haben, der tiefgreifende Schockwellen in der Region und international auslöste. Die genauen Motive und Hintergründe für die Tat sind nach wie vor unklar und werden von den Sicherheitsbehörden intensiv recherchiert.

Medizinische Versorgung und Prognose

Die schnelle Intervention von Professor Pędziwiatr und Dr. Wierdak gilt als entscheidend für das Überleben der Beamten. Oberwachtmeister Jakub Kulik war dreimal getroffen worden, unter anderem in der Lunge, während Artur Morański ebenfalls schwere Verletzungen erlitten hatte. Trotz der lebensbedrohlichen Situation erwachten beide Polizisten aus dem Koma, was auf die professionelle medizinische Versorgung durch die anwesenden Chirurgen zurückzuführen ist. Die Woiwodschaft Kleinpolen dankte den Rettern öffentlich für ihr schnelles Handeln und ihren Mut, die im Ernstfall ohne Zögern gehandelt haben.