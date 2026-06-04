Attraktive Dividendenrenditen bei globalen ETFs

ETFs mit weltweitem Anlagefokus bieten nicht nur eine breite Streuung, sondern auch attraktive Dividendenrenditen. Bis zu 9,7 Prozent Ausschüttungsrendite sind möglich, selbst wenn Indizes wie der MSCI World aktuell eine Dividendenrendite von unter 1,5 Prozent aufweisen.

ETFs mit globaler Ausrichtung bieten nicht nur eine breite Streuung, sondern auch attraktive Dividendenrendite n. Bis zu 9,7 Prozent Ausschüttungsrendite sind möglich, selbst wenn Indizes wie der MSCI World aktuell eine Dividendenrendite von unter 1,5 Prozent aufweisen.

Einer der vielversprechenden ETFs mit weltweitem Anlagefokus ist der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (WKN: A1T8FV), der in alle Industrie- und Schwellenländer anlegt und überdurchschnittliche Dividendenrenditen als Investmentkriterium hat. Der ETF enthält insgesamt 2.325 Aktien und hat eine TER von 0,29 Prozent sowie eine Ausschüttungsrendite von 2,5 Prozent





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Etfs Dividendenrendite Weltweiter Anlagefokus Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UC

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