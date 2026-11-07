Pierre-Emerick Aubameyang überrascht mit blitzschnellem Comeback bei Deportivo La Coruña nach Meniskus-OP und trägt zum Sieg gegen Osasuna bei.

Pierre-Emerick Aubameyang hat mit einer atemberaubenden Rückkehr auf das Spielfeld für Schlagzeilen gesorgt. Der 37-jährige Stürmer feierte sein Comeback bei Deportivo La Coruña nur 43 Tage nach seiner Meniskus-Operation, deutlich schneller als medizinisch prognostiziert.

Ungewöhnlich schnelle Genesung von Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang stand bereits am 2. November im Kader seiner Mannschaft, was die Verantwortlichen im Club überraschte. Die ursprüngliche Prognose nach der Verletzung am 20. September gegen Betis und der darauffolgenden Operation vier Tage später betrug rund acht Wochen Auszeit.

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Der gabunische Angreifer widerlegte diese Erwartungen und erschien am 2. November beim Spiel gegen Osasuna in der 69. Minute. Seine rasche Rehabilitation wird unter anderem seiner außergewöhnlichen körperlichen Verfassung und möglicherweise seiner genetischen Veranlagung zugeschrieben. Der für die Operation zuständige Chirurg Manuel Leyes äußerte sich beeindruckt vom Zustand des Knies.

Aubameyang leistet Beitrag zum Sieg gegen Osasuna

Bei seiner Rückkehr zeigte Pierre-Emerick Aubameyang sofortige Wirkung und wurde von den Fans im Stadion Riazor mit großem Jubel empfangen. In der Schlussphase des Spiels war er an der entscheidenden Szene zum Sieg beteiligt, als er nach einer Hereingabe von Adama einen Kopfball köpfte.

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Obwohl der Torhüter Herrera den Schuss zunächst spektakulär parierte, nutzte Nsongo den Abpraller zum Treffer. Aubameyang hatte zuvor bereits in sieben Ligaspielen fünf Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet, womit er zu den Leistungsträgern der Mannschaft gehörte. Trainer Antonio Hidalgo betonte den hohen Wert des Spielers für sein Team.

Reaktionen und Vorsicht bei der Belastungssteuerung

Pierre-Emerick Aubameyang selbst verwunderte sich über die lange Zeit ohne Verletzung, da es das erste Mal seit mehr als zehn Tagen war, dass er nicht fit war. Teamkollege Yeremay lobte seine Bescheidenheit und menschliche Art, die ihn zu einer respektierten Figur im Kader macht.

Trotz des erfolgreichen Comebacks will Trainer Antonio Hidalgo bei der Belastungssteuerung vorsichtig bleiben. Die Mannschaft wird Pierre-Emerick Aubameyang schrittweise wieder an den Wettkampfrhythmus heranführen, um Überlastung zu vermeiden und seine langfristige Verfügbarkeit zu sichern. Die spanische Zeitung "Sport" kommentierte die Leistung des Spielers mit dem Urteil, dass dies nicht normal sei.