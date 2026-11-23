Der Technologiekonzern ABB kauft das Familienunternehmen Ziehl-Abegg, einen Spezialisten für Klima- und Heiztechnik aus Baden-Württemberg, für 2,65 Mrd. Euro. ABB will durch den Zukauf das Geschäft rund um KI-Datenzentren voranbringen.

Auch ABB will sich einen Ventilatorenbauer sichern Übernahme von Familienbetrieb Ziehl-Abegg soll Geschäft rund um Datenzentren stärken – Kaufpreis von 2,65 Mrd. Euro entspricht mehr als 18-fachem EbitdaABB plant eine Übernahme des baden-württembergischen Familienunternehmens Ziehl-Abegg für 2,65 Mrd.

Dollar. Der Zukauf des Kühltechnik-Spezialisten solle ABBs Motoren- und Antriebsportfolio um Ventilatoren und integrierte Motoren ergänzen und das Geschäft mit Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik voranbringen, teilte der Schweizer Technologiekonzern am Montag mit. Über einen Verkauf von Ziehl-Abegg war bereit seit einigen Monaten spekuliert worden.für 4,8 Mrd. Euro.

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Mit einem Umsatz von 2,24 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2025/2026 ist EBM Papst etwa doppelt so groß wie Ziehl-Abegg. Weitere Transaktionen in der Branche sind absehbar. So könnte etwa der Kältetechnikspezialist Güntner Group aus Fürstenfeldbruck bei München schon bald den Eigentümer wechseln.

Für das UnternehmenGrund für das Interesse ausländischer Investoren an deutschen Spezialisten für Klima- und Heiztechnik ist der wachsende Kühl- und Lüftungsbedarf neuer Rechenzentren, die im Zuge des Booms um künstliche Intelligenz aus dem Boden schießen. Das Geschäft rund um Datenzentren machte zuletzt rund 9% des ABB-Umsatzes aus. Der Großteil davon wurde allerdings in der Elektrifizierungssparte umgesetzt. Mit dem Zukauf von Ziehl-Abegg wird nun die Antriebstechniksparte von ABB gestärkt, die ebenfalls von der KI-Nachfrage profitiert.

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Ziehl-Abegg stellt energieeffiziente Ventilatoren, integrierte Elektromotoren, Lüftungs- und Steuerungstechnik her und erwirtschaftete 2025 mit weltweit 6.300 Beschäftigten einen Umsatz von rund 1 Mrd. Euro. Der Eigenkapitalwert soll laut ABB bei 2,22 Mrd. Dollar liegen.

Für die Berechnung des Enterprise Value von 2,65 Mrd. Dollar wurde für das laufende Jahr ein Umsatz von 1,4 Mrd. Dollar unterstellt sowie eine operative Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Damit ist Ziehl-Abegg mit dem 1,9-fachen des Umsatzes bewertet, das Ebitda-Multiple ist mit 18,6 deutlich höher als bei Transaktionen im Industriebereich üblich. ABB rechnet damit, dass Ziehl-Abegg innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion eine operative Ebitda-Marge erreicht, die weitgehend der des ABB-Geschäftsbereichs Antriebstechnik entspricht. Diese lag einem Unternehmenssprecher zufolge zuletzt bei 19,4%; der Zielkorridor für den Bereich beträgt demnach 18 bis 22%. Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung soll die Transaktion im zweiten Halbjahr 2027 vollzogen werden.

Ziehl-Abegg wurde von der Schweizer UBS als Finanzberater und von Latham & Watkins als Rechtsberater unterstützt, ABB ließ sich durch die Bank of America beraten. Das Unternehmen sicherte zu, den Hauptsitz des Unternehmens in Künzelsau zu belassen. Investoren scheinen den Zukauf zu begrüßen – die ABB-Aktie zog am Montag im Handel zeitweise um mehr als 5% bis auf 68,66 sfr an. Ziehl-Abeggs Unternehmensgeschichte reicht zurück bis 1910, als Emil Ziehl die Firma in Berlin gründete.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Sitz nach Süddeutschland verlegt, wo später weitere Unternehmen auf Basis derselben Elektromotoren-Technologie gegründet wurden. So war die Familie Ziehl auch an der Gründung des Wettbewerbers EBM Papst beteiligt. Die Anteile von Ziehl-Abegg sind seit Jahren in einer Familienholding gebündelt. Einzige Gesellschafter sind die Ur-Enkel des Unternehmensgründers, Dennis und Sindia Ziehl.

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Dennis Ziehl fungiert seit 2021 als Aufsichtsratsvorsitzender, seine Schwester ist ebenfalls im Aufsichtsrat vertreten. Nach dem Tod ihres Vaters, des früheren Aufsichtsratschefs Uwe Ziehl im Juni 2026, hatten sich Gerüchte über einen möglichen Verkauf gemehrt. Ziehl-Abegg ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Seit 2021 legte der Umsatz um rund 40% zu und überstieg 2025 erstmals die Marke von 1 Mrd.

Euro. Etwa 80% des Umsatzes wurden im Ausland erzielt. Erst im Juni hatte das Unternehmen zusätzliche Investitionen in Höhe von 90 Mill. Euro in Maschinen, Werkzeuge und Produktionskapazitäten in Europa, Nordamerika und Asien angekündigt, um die weltweit steigende Nachfrage nach Ventilatoren für KI-Rechenzentren sowie das Wachstum in den Bereichen Gebäudeklimatisierung, Wärmepumpen und Kältetechnik bewältigen zu können.

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Die Sorge vor einer möglichen Einflussnahme über ausländische Kredite nimmt zu. Die Linksregierung beschließt kurz vor den Parlamentswahlen harte Auflagen für den Bau neuer Datenzentren. Die Branche droht mit der Abwanderung von Projekten ins Ausland.