RTL schickt zum sechsten Mal bekannte Ex-Paare ins Rennen um bis zu 100.000 Euro. Teil der neuen Staffel von „Prominent getrennt“ ist auch Schauspieler Raúl Richter.

RTL schickt zum sechsten Mal bekannte Ex-Paare ins Rennen um bis zu 100.000 Euro. Teil der neuen Staffel von „Prominent getrennt“ ist auch Schauspieler Raúl Richter.

Auch 2027 öffnet die „Villa der Verflossenen“ wieder ihre Pforten: Prominente Ex-Paare ziehen gemeinsam in eine Villa in Südafrika und kämpfen um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Dabei müssen sie trotz ihrer Trennung zusammenraufen und als Team agieren. Am Donnerstag gabfünf der ehemaligen Paare bekannt, die in der sechsten Staffel von „Prominent getrennt“ gegeneinander antreten werden.

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Unter anderem mit dabei: Raúl Richter und Vanessa Schmitt. 2024 sorgten der Schauspieler und das Model noch im „Sommerhaus der Stars“ für Aufregung. Damals sprachen sie offen über einen Seitensprung, den die heute 31-Jährige ihrem acht Jahre älteren Partner verziehen hatte. Seit Anfang 2026 gehen Richter und Schmitt getrennte Wege, trafen zuletzt aber bereits im Format „Eating With My Ex VIP“ aufeinander.