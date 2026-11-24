„Wetten, dass..?“ startet mit Bill und Tom Kaulitz neu – doch die früheren Moderatoren Frank Elstner, Wolfgang Lippert, Thomas Gottschalk und Markus Lanz fehlen bei der ersten Ausgabe am 5. Dezember.

"Wetten, dass..? " startet mit Bill und Tom Kaulitz neu – doch die früheren Moderatoren Frank Elstner, Wolfgang Lippert, Thomas Gottschalk und Markus Lanz fehlen bei der ersten Ausgabe am 5.

Dezember in Halle an der Saale.erstmals gemeinsam aus Halle an der Saale. Während sich viele Fans auf die Neuauflage freuen, haben sämtliche früheren Gastgeber ihre Teilnahme abgesagt. Alle vier Moderatoren, die „Wetten, dass..?

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“ in insgesamt 218 Sendungen geprägt haben, werden bei der Premiere mit den Kaulitz-Zwillingen nicht vor Ort sein. Der „Merkur“ berichtet unter Berufung auf eine ZDF-Stellungnahme gegenüber Ippen. Media, dass weder Wolfgang Lippert noch Markus Lanz nach Halle reisen. Der Sender bestätigte dies auf Anfrage von Medien.

Lippert moderierte die Reihe 1992 und 1993 insgesamt neunmal. Lanz übernahm 2012 und präsentierte 16 Ausgaben. Seine letzte Sendung als „Wetten, dass..?

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“-Gastgeber lief im Dezember 2014. Das ZDF nannte offenbar keine konkreten Gründe für die Absagen. Dass Thomas Gottschalk und Frank Elstner am 5. Dezember nicht in Halle erscheinen, ist bereits seit einigen Wochen bekannt.

Die Gründe unterscheiden sich jedoch deutlich. Gottschalks Ehefrau Karina sagte der „Abendzeitung“: „Nein, wir schauen es nicht. Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs.

“Bei Frank Elstner liegt der Fall anders. Der Erfinder der Sendung erklärte, das ZDF habe ihn und seine Frau persönlich eingeladen. Der 84-Jährige lehnte dennoch ab, weil ihm die Anreise aus Baden-Baden zu beschwerlich ist.

„Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist die Reise von Baden-Baden nach Halle mit meinen 84 Jahren dann doch ein bisschen zu anstrengend“, erklärte er gegenüber der „Bild“. Elstner leitete zwischen 1981 und 1987 insgesamt 39 Ausgaben und zeigt sich trotz seiner Absage optimistisch: „Ich bin sicher, dass die Show ein Erfolg wird. “