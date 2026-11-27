Vor 20 Jahren wurde Mandy Capristos größter Traum wahr. Zum Jubiläum von Monrose wird die Sängerin nun ganz emotional.

blickt voller Emotionen auf den Moment zurück, der ihr Leben für immer veränderte. Vor genau 20 Jahren wurde die damals 16-Jährige in der Castingshoweinen Ausschnitt ihres damaligen Auftritts und schrieb dazu: "Heute ist ein emotionaler Tag.

" Über die entscheidende Performance erklärte die Sängerin außerdem:Besonders dankbar zeigte sie sich dabei den Menschen, die sich 2006 für sie ans Telefon gesetzt hatten. Durch die Anrufe der Zuschauer und ihrer Familien bekam sie ihren Platz beiauf Instagram deshalb ganz direkt an die Menschen, die damals vor dem Fernseher mitgefiebert und schließlich für sie abgestimmt hatten.

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"Und ganz gleich, wie viel Zeit auch vergeht: Meine Dankbarkeit wird kein bisschen kleiner. Sie gilt dir und deiner Familie, die an jenem Abend vor 20 Jahren zum Telefonhörer gegriffen und damit einem damals 16-jährigen Mädchen seinen größten Lebenstraum erfüllt haben"haben für sie auch zwei Jahrzehnte später nichts von ihrer Bedeutung verloren. So bedankte sie sich "von Herzen für Erinnerungen, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde".