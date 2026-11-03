Audeze Maxwell 2 ANC: Neue Features und Preis für Xbox Headset

Audeze erweitert sein Xbox-Headset um aktive Geräuschunterdrückung. Wir analysieren die technischen Änderungen, die neuen Anschlüsse und den Aufpreis von 150 Euro gegenüber dem Standardmodell.

Das von Audeze vorgestellte Maxwell 2 ANC für die Xbox -Konsole steht nun zur detaillierten Prüfung bereit. Diese erweiterte Variante integriert nicht nur eine aktive Geräuschunterdrückung, sondern bietet auch neue Vernetzungsoptionen. Die technischen Grundlagen wie die 90-mm- Planartreiber und die SLAM-Technik bleiben erhalten, doch die Palette der Neuerungen geht weit über das reine ANC hinaus. Das Headset ist damit flexibler im Einsatz und adressiert Nutzer, die ein vielseitiges Audioerlebnis über verschiedene Plattformen hinweg suchen.

Technische Details und Klangqualität

Im Kern nutzt das Maxwell 2 ANC weiterhin die bewährten 90-mm-Planartreiber von Audeze. Diese basieren auf der hauseigenen SLAM-Technologie, die über abgestimmte Luftkanäle die Druckverhältnisse an der Membran reguliert. Im Gegensatz zu herkömmlichen dynamischen Treibern besteht die Membran aus einer extrem dünnen, flachen Folie mit aufgebrachten Leiterbahnen. Durchfließt das Audiosignal diese Bahnen, entsteht ein Magnetfeld, das die zwischen Magneten angeordnete Membran in Bewegung versetzt. Diese großflächige Antriebskraft soll im Vergleich zur punktuellen Schwingspule bei dynamischen Treibern Verzerrungen reduzieren und eine präzisere Wiedergabe ermöglichen. Bei Vergleichstests fielen neben einem sauber definierten Bass auch etwas präsenter und offener wirkende Hochmitten auf.

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Ein signifikanter Unterschied zur Standardversion liegt in der Verstärkerschaltung. Während das reguläre Maxwell 2 mit einer Verstärkerleistung von 1,4 Watt auskommt, verwenden die ANC-Modelle zwei separate Verstärker mit jeweils 1,4 Watt im symmetrischen Betrieb. Audeze gibt an, dass diese aufwendigere Schaltung sowohl der Klangqualität als auch der aktiven Geräuschunterdrückung zugutekommt. Der maximale Schalldruck bleibt jedoch identisch; der Hersteller nennt für beide Modelle denselben Wert von über 115 dB. Zudem hält Audeze die maximale digitale Audioauflösung unverändert bei 24 Bit bei 96 kHz, sowohl über USB-C als auch über den 2,4-GHz-Funk-Dongle. Über den konkreten eingesetzten Digital-Analog-Wandler (DAC) macht der Hersteller jedoch keine Angaben.

Konnektivität und Ausstattung

Die Beschränkung auf die Xbox-Plattform hebt Audeze mit dem Maxwell 2 ANC auf. Über den mitgelieferten 2,4-GHz-Funk-Dongle lässt sich das Headset auch am PC nutzen. Alternativ bietet das Gerät eine Verbindung per 3,5-mm-Klinkenkabel. Der Lieferumfang umfasst ein 1,5 Meter langes USB-C-Kabel, ein 1,2 Meter langes Klinkenkabel sowie ein 30 Zentimeter langes USB-C-auf-USB-A-Adapterkabel. Bluetooth 5.3 wird ebenfalls unterstützt. Wichtig ist, dass das Headset auch im Klinkenbetrieb eingeschaltet sein muss; ein rein passiver Betrieb, bei dem ein externer Kopfhörerverstärker die Planartreiber unmittelbar antreibt, ist nicht möglich. Bei der Xbox-Ausführung ist eine Lizenz für Dolby Atmos for Headphones enthalten, die bereits beim regulären Maxwell 2 für Xbox zur Ausstattung gehörte.

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Die Ohrmuscheln wurden überarbeitet, um eine bessere passive Abschirmung zu gewährleisten. Magnetisch wechselbare Polster und austauschbare Re-Skin-Abdeckungen an den Außenseiten der Ohrmuscheln gehören bereits zur Standardausstattung des getesteten Modells und finden sich auch in der ANC-Variante wieder. Die passive Abschirmung der geschlossenen Ohrmuscheln wird durch das ANC ergänzt, das laut Audeze Außengeräusche um bis zu 35 dB reduzieren soll. Ein Transparenzmodus lässt Umgebungsgeräusche bei Bedarf wieder durch, sodass etwa der Straßenverkehr hörbar bleibt.

Neue Funktionen: Headtracking und Software

Das Maxwell 2 ANC verfügt über ein integriertes Headtracking, das Kopfbewegungen erfasst und die virtuelle Klangbühne in unterstützten Anwendungen entsprechend anpasst. Dies funktioniert in Kombination mit Embody Immerse Gaming HIVE, einer separaten PC-Software, die Spielen personalisierten Raumklang hinzufügt. Die Software sorgt dafür, dass Geräusche auch bei Kopfbewegungen räumlich an ihrer Position gehalten werden. Ein weiterer unterstützter Renderer ist Dolby Atmos, jedoch handelt es sich dabei um eine separat kostenpflichtige Profi-Software. Mit dieser können Toningenieure Dolby-Atmos-Mischungen erstellen und kontrollieren. Dies ist nicht mit der gewöhnlichen Dolby-Atmos-Wiedergabe auf Xbox oder PC gleichzusetzen, da dort das Headtracking des Maxwell 2 ANC nicht automatisch funktioniert.

Kosten und Verfügbarkeit

Die erweiterten Funktionen und die erhöhte Flexibilität haben ihren Preis. Rund 500 Euro werden für das neue ANC-Modell fällig. Im Vergleich dazu kostet das reguläre Maxwell 2 für Xbox etwa 390 Euro. Die bereits getestete PlayStation-Version ist inzwischen sogar für rund 350 Euro erhältlich (Stand: 2.11.2026). Der Preisabstand von 150 Euro stellt sich damit also als kein reiner ANC-Aufschlag heraus. Ob die zusätzlichen Funktionen den Mehrpreis rechtfertigen, muss ein umfassender Test zeigen. Die Kombination aus etablierter Planar-Technik, neuer ANC-Integration und multiplatformfähiger Konnektivität richtet sich an Gamer, die Wert auf höchste Audioqualität und Flexibilität legen.