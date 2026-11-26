Während viele Oldtimer Kultstatus genießen, blieb der Audi 100 C2 oft unbeachtet - Wir zeigen, warum der sachliche Audi dennoch ein technisches Glanzstück ist

Während viele Oldtimer Kultstatus genießen, blieb der Audi 100 C2 oft unbeachtet - Wir zeigen, warum der sachliche Audi dennoch ein technisches Glanzstück ist - Während populäre Klassiker wie der VW Käfer weithin geliebt werden, steht die sachlich gestaltete zweite Generation des Audi 100 oft im Abseits.

Die nun 50 Jahre alte Baureihe litt häufig unter starkem Rost, obwohl der Vorläufer des heutigen A6 unter der Haube ein echtes Highlight zu bieten hat. Doch der Reihe nach: Im August 1976 rollt in Luxemburg die zweite Generation des Audi 100 vor die Fachpresse. Schüttelt dernoch den Ruf des braven"Prokuristen-Mercedes" nicht ganz ab, stellt der C2 die Hierarchien der oberen Mittelklasse neu auf.

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Ferdinand Piëch, damals Technikvorstand in Ingolstadt, nutzt den Typ 43 als Speerspitze, um die Marke mit den vier Ringen direkt in RichtungUm 1972 entstehen erste Designstudien, die noch stark an den Vorgänger erinnern, ehe am 24. April 1974 das offizielle Lastenheft des C2 verabschiedet wird. Das Exterieurdesign verantwortet Hartmut Warkuß, der die Formensprache vieler Audi- und VW-Fahrzeuge bis in die 1990er-Jahre prägt.