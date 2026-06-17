Audi A6 Allroad der fünften Generation: extremer Auftritt und Offroad-Fähigkeiten

Audi präsentiert den neuen A6 Allroad der fünften Generation. Der Kombi besticht durch eine bulligere Karosserie, mehr Bodenfreiheit, luxuriöses Interieur und zwei starke Antriebe. Der Preis startet bei 77.250 Euro.

Aus einem Kombi wird ein Kraftpaket: Audi schickt die fünfte Generation des A6 Allroad an den Start - und die fällt deutlich extremer aus als bisher.

Denn der neue Allroad ist nicht einfach nur ein höhergelegter A6 Avant. Die Ingolstädter haben dem Kombi eine völlig neue Statur verpasst. Satte elf Zentimeter wächst die Karosserie in die Breite. Damit der XXL-Auftritt stimmig bleibt, wurden sogar Türen, Stoßfänger und Kotflügel angepasst.

Das Ergebnis: Der A6 Allroad wirkt deutlich bulliger als der normale Avant. Große Luftauslässe im RS-Stil, schwarze Kunststoff-Beplankungen und ein Unterfahrschutz sorgen für echten Abenteuer-Look. Doch der Offroad-Audi kann mehr als nur dicke Hose. Das Luftfahrwerk wurde überarbeitet und bietet bis zu 55 Millimeter zusätzlichen Federweg.

Die Bodenfreiheit wächst um 34 Millimeter und lässt sich je nach Fahrmodus anpassen. Schotter, Feldweg oder Winterurlaub - der Allroad soll dort weiterfahren, wo normale Kombis längst aufgeben. Innen bleibt Audi seiner Luxus-Linie treu. Fahrer und Passagiere sitzen auf bequemen Ledersitzen.

Dazu gibt es das aktuelle Infotainment-System mit 11,9-Zoll-Digitalcockpit und 14,5-Zoll-Touchscreen. Wer möchte, bestellt sogar einen eigenen Bildschirm für den Beifahrer. Ein besonderes Highlight des A6 Allroad sind neue Offroad-Modi mit Neigungsanzeigen und einem Kompass. Unter der Haube stehen zwei Antriebe zur Wahl.

Den Einstieg markiert ein Dreiliter-V6-Diesel mit 299 PS. Darüber rangiert ein Plug-in-Hybrid mit 367 PS Systemleistung. Beide Modelle sind erstaunlich flott: Der Hybrid sprintet in 5,5 Sekunden auf Tempo 100, der Diesel ist sogar noch eine Zehntelsekunde schneller. Die Höchstgeschwindigkeit liegt jeweils bei 250 km/h.

Bleibt die Preisfrage: Günstig wird das Abenteuer nicht. Mit einem Einstiegspreis von 77.250 Euro ist der neue A6 Allroad rund 6000 Euro teurer als der normale A6 Avant. Der Plug-in-Hybrid wird zu Preisen ab 80.250 Euro beim Händler stehen





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Audi A6 Allroad Kombi Offroad Luxus Plug-In-Hybrid V6-Diesel

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