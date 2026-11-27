Vor dem Formel-1-Rennen in Katar muss Audi eine Niederlage vor Gericht hinnehmen. Die Deutschen sind mit ihrer Berufung gegen das Ergebnis des Italien-GP in Monza im September gescheitert.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Schlechte Neuigkeiten für die deutsche Audi-Mannschaft im Kampf um WM-Platz 7! Das Berufungsgericht ICA des Weltverbandes FIA wies ihre Berufung gegen das Ergebnis des Monza-Rennens ab. Entsprechend sind die Hoffnungen auf einen weiteren Punkt für den engen Fight in der Konstrukteurs-WM zunichte gemacht. Derzeit kämpfen Audi und Haas um Platz 7 und rund 9 Mio.

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Euro Preisgeld. Haas liegt drei Punkte vor Audi – bei erfolgreicher Berufung hätte Audi einen Punkt eingeheimst. Doch daraus wird nichts. Worum ging es in der Berufung?