Audi-Berufung abgewiesen! Monza-F1-Rennergebnis bleibt bestehen
Vor dem Formel-1-Rennen in Katar muss Audi eine Niederlage vor Gericht hinnehmen. Die Deutschen sind mit ihrer Berufung gegen das Ergebnis des Italien-GP in Monza im September gescheitert.
Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.
Schlechte Neuigkeiten für die deutsche Audi-Mannschaft im Kampf um WM-Platz 7! Das Berufungsgericht ICA des Weltverbandes FIA wies ihre Berufung gegen das Ergebnis des Monza-Rennens ab. Entsprechend sind die Hoffnungen auf einen weiteren Punkt für den engen Fight in der Konstrukteurs-WM zunichte gemacht. Derzeit kämpfen Audi und Haas um Platz 7 und rund 9 Mio.
Euro Preisgeld. Haas liegt drei Punkte vor Audi – bei erfolgreicher Berufung hätte Audi einen Punkt eingeheimst. Doch daraus wird nichts. Worum ging es in der Berufung?
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